LIVE: पंजाब के लिए सिराज बने काल, एक बाद एक दिया डबल झटका; प्रियांश के बाद कोनोली भी आउट

GT vs PBKS Live Score: पंजाब के लिए सिराज बने काल, एक बाद एक दिया डबल झटका; प्रियांश के बाद कोनोली भी आउट
IPL 2026 Gujarat Titans vs Punjab Kings Live Score: यहां आपको गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले मुकाबले का लाइव स्कोर और बाकी सभी अपडेट मिलेंगे.
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आज रविवार (03 मई) को डबल हेडर का दूसरा मुकाबला गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा है. मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी है. मुकाबले में जीत हासिल कर पंजाब खुद को प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर बनाए रखने की कोशिश करेगी. दूसरी तरफ, गुजरात खुद को टॉप-4 में लाना चाहेगी. फिलहाल गुजरात टेबल में पांचवें पायदान पर है.
पंजाब के पास सबसे ज्यादा 13 प्वाइंट्स हैं. गुजरात के पास 10 प्वाइंट्स हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि एक दूसरे के सामने कौन सी टीम अपनी स्थिति को और बेहतर कर पाती है.
गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स हेड टू हेड
गुजरात और पंजाब के बीच अब तक 7 मैच खेले जा चुके हैं. इन मैचों में पंजाब ने बढ़त हासिल करते हुए 4 में जीत दर्ज की है. बाकी के 3 मैच गुजरात ने अपने नाम किए हैं. यह सीजन में दोनों की दूसरी भिड़ंत है. पहले मैच में पंजाब ने गुजरात को 3 विकेट से शिकस्त दी थी. पिछले सीजन दोनों के बीच एक ही मैच खेला गया था, उस मैच में भी पंजाब ने जीत दर्ज की थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है.
अब तक दोनों टीमों का प्रदर्शन
पंजाब किंग्स: श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब ने 8 मैच खेल लिए हैं, जिसमें 6 में जीत दर्ज की है. टीम को सिर्फ 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है. बाकी 1 मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा है.
गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात ने 9 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों में गुजरात ने 5 में जीत दर्ज की है और बाकी 4 में हार का सामना किया है. खुद को प्लेऑफ की रेस में बरकरार रखने के लिए गुजरात के लिए पंजाब के खिलाफ जीत जरूरी होगी.
पंजाब किंग्स का स्क्वॉड
प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, नेहल वढेरा, मार्को जानसन, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विष्णु विनोद, विजयकुमार विशाक, जेवियर बार्टलेट, हरप्रीत बराड़, मुशीर खान, यश ठाकुर, बेन द्वारशुइस, प्रवीण दुबे, अजमतुल्लाह उमरजई, मिचेल ओवेन हरनूर सिंह, पायला अविनाश, विशाल निषाद, शशांक सिंह.
गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड
शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार, राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, निशांत सिंधु, कुलवंत खेजरोलिया, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, ल्यूक वुड, प्रसिद्ध कृष्णा, कुमार कुशाग्र, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा, कॉनर एस्टरहुइज़न, रविश्रीनिवासन साई किशोर.
GT vs PBKS Live Score: पंजाब के लिए काल बने सिराज, दिया डबल झटका
गुजरात टाइटंस के लिए पहला ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज ने पंजाब किंग्स को डबल झटका दिया. दूसरी गेंद पर उन्होंने प्रियांश आर्य को पवेलियन भेजा (02) और फिर अगली गेंद पर अगली गेंद पर कूपर कोनोली को गोल्डन डक पर आउट कर दिया. अब कप्तान श्रेयस अय्यर बैटिंग के लिए क्रीज पर आए हैं. पहले ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 06 रन हो गया है.
GT vs PBKS Live Score: पंजाब किंग्स के इम्पैक्ट सब
हरप्रीत बरार, विष्णु विनोद, विजयकुमार विशक, मुशीर खान, मिचेल ओवेन.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL