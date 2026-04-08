क्या दिल्ली और गुजरात के मैच में भी बारिश डालेगी खलल? आई मौसम विभाग की रिपोर्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026क्या दिल्ली और गुजरात के मैच में भी बारिश डालेगी खलल? DC Vs GT मैच को लेकर आई मौसम विभाग की रिपोर्ट

क्या दिल्ली और गुजरात के मैच में भी बारिश डालेगी खलल? DC Vs GT मैच को लेकर आई मौसम विभाग की रिपोर्ट

IPL 2026 DC vs GT Weather Forecast: आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच IPL 2026 का 14वां लीग मैच होगा. तो आइए जानते हैं कि इस मैच में बारिश खलल डालेगी या नहीं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 08 Apr 2026 03:29 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 DC vs GT Weather Report of Delhi: आईपीएल 2026 का 14वां लीग मैच आज यानी बुधवार (08 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले गुवाहाटी में खेले गए 13वें लीग मैच में बारिश का कहर देखने को मिला था, जिसके कारण मुकाबला 11-11 ओवर का खेला गया था. 12वां लीग मैच तो बारिश के कारण बेनतीजा रहा था. तो आइए जानते हैं कि क्या आज दिल्ली में होने वाले मुकाबले में भी बारिश खलल डालेगी. 

तो आपको बता दें कि दिल्ली में मैच के दिन बारिश होने के पूरे आसार हैं. मैच से एक दिन पहले यानी बीते मंगलवार (07 अप्रैल) को दिल्ली में झमाझम बारिश देखने को मिली थी.

मैच के दिन दिल्ली का  मौसम

मैच के दिन यानी बुधवार को भी शाम के वक्त दिल्ली में बारिश आने के चांस हैं. BBC Weather के मुताबिक, मैच की शुरुआत से डेढ़ घंटा पहले यानी शाम को 6 बजे 18 फीसद बारिश आने के आसार हैं. इसके एक घंटे बाद यह आसार घटकर 14 फीसद तक पहुंच सकते हैं. 

आगे बढ़ते हुए 8 बजे बारिश के चांस फिर करीब 17 फीसद हो सकते हैं. 9 बजे 8 फीसद, 10 बजे 4 फीसद और 11 बजे यह आसार 00 फीसद हो जाएंगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि मैच में बारिश कितना प्रभाव डालती है. 

दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस हेड टू हेड 

बात करें दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के हेड टू हेड की, तो दोनों के बीच अब तक 7 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में गुजरात ने बढ़त हासिल करते हुए 4 में जीत दर्ज की है. बाकी के 3 मुकाबले दिल्ली ने अपने नाम किए हैं.  दोनों के बीच पिछले सीजन यानी 2025 में 2 मैच खेले गए थे. दोनों ही मैचों में गुजरात ने जीत हासिल की थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है. 

दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वॉड 

केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, समीर रिज़वी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार, आशुतोष शर्मा, औकिब नबी डार, दुशमंथा चमीरा, करुण नायर, मिशेल स्टार्क, काइल जैमीसन, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, माधव तिवारी. 

गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड 

साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान (कप्तान), कगिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जेसन होल्डर, मानव सुथार, अनुज रावत, जयंत यादव, शुबमन गिल, ल्यूक वुड, रविश्रीनिवासन साई किशोर, टॉम बैंटन, कुलवंत खेजरोलिया, अरशद खान, गुरनूर बराड़, निशांत सिंधु। इशांत शर्मा. 

 

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में मेस्सी के हमशक्ल को देखकर हैरान रह गया ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, शेयर किया पोस्ट

Published at : 08 Apr 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
DC Vs GT Delhi Capitals Vs Gujarat Titans IPL 2026 DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
क्या दिल्ली और गुजरात के मैच में भी बारिश डालेगी खलल? DC Vs GT मैच को लेकर आई मौसम विभाग की रिपोर्ट
क्या दिल्ली और गुजरात के मैच में भी बारिश डालेगी खलल? आई मौसम विभाग की रिपोर्ट
आईपीएल 2026
IPL 2026: आरआर के लिए यशस्वी का 'स्पेशल शतक', सैमसन, बटलर और वॉटसन के क्लब में शामिल हुए
IPL 2026: आरआर के लिए यशस्वी का 'स्पेशल शतक', सैमसन, बटलर और वॉटसन के क्लब में शामिल हुए
आईपीएल 2026
RR से भिड़ने के लिए गुवाहाटी पहुंची RCB, एयरपोर्ट पर विराट कोहली को देखने के लिए उमड़ी भीड़; देखें वीडियो
RR से भिड़ने के लिए गुवाहाटी पहुंची RCB, एयरपोर्ट पर विराट कोहली को देखने के लिए उमड़ी भीड़; देखें वीडियो
आईपीएल 2026
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
बिहार
क्या 6 महीने और मुख्यमंत्री रह सकते हैं नीतीश कुमार? करीबी मंत्री ने दिया बड़ा संकेत
क्या 6 महीने और मुख्यमंत्री रह सकते हैं नीतीश कुमार? करीबी मंत्री ने दिया बड़ा संकेत
विश्व
Explained: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
PAK में US-ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
बॉलीवुड
'जब मेरा विश्वास डगमगाया, तब आप धुरंधर के साथ खड़े थे', आदित्य धर ने की कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ी की तारीफ
'जब मेरा विश्वास डगमगाया, तब आप धुरंधर के साथ खड़े थे', आदित्य धर ने की कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ी की तारीफ
आईपीएल 2026
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
इंडिया
Iran-US Ceasefire: 'ईरान की तरह भारत को भी अब ऐसे...', जंग के सीजफायर पर महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार को दी बड़ी सलाह
'ईरान की तरह भारत को भी अब ऐसे...', जंग के सीजफायर पर महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार को दी बड़ी सलाह
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश, गेहूं-आलू और सरसों कैसे बचाएं किसान?
कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश, गेहूं-आलू और सरसों कैसे बचाएं किसान?
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Embed widget