क्या दिल्ली और गुजरात के मैच में भी बारिश डालेगी खलल? आई मौसम विभाग की रिपोर्ट

IPL 2026 DC vs GT Weather Report of Delhi: आईपीएल 2026 का 14वां लीग मैच आज यानी बुधवार (08 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले गुवाहाटी में खेले गए 13वें लीग मैच में बारिश का कहर देखने को मिला था, जिसके कारण मुकाबला 11-11 ओवर का खेला गया था. 12वां लीग मैच तो बारिश के कारण बेनतीजा रहा था. तो आइए जानते हैं कि क्या आज दिल्ली में होने वाले मुकाबले में भी बारिश खलल डालेगी.

तो आपको बता दें कि दिल्ली में मैच के दिन बारिश होने के पूरे आसार हैं. मैच से एक दिन पहले यानी बीते मंगलवार (07 अप्रैल) को दिल्ली में झमाझम बारिश देखने को मिली थी.

मैच के दिन यानी बुधवार को भी शाम के वक्त दिल्ली में बारिश आने के चांस हैं. BBC Weather के मुताबिक, मैच की शुरुआत से डेढ़ घंटा पहले यानी शाम को 6 बजे 18 फीसद बारिश आने के आसार हैं. इसके एक घंटे बाद यह आसार घटकर 14 फीसद तक पहुंच सकते हैं.

आगे बढ़ते हुए 8 बजे बारिश के चांस फिर करीब 17 फीसद हो सकते हैं. 9 बजे 8 फीसद, 10 बजे 4 फीसद और 11 बजे यह आसार 00 फीसद हो जाएंगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि मैच में बारिश कितना प्रभाव डालती है.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस हेड टू हेड

बात करें दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के हेड टू हेड की, तो दोनों के बीच अब तक 7 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में गुजरात ने बढ़त हासिल करते हुए 4 में जीत दर्ज की है. बाकी के 3 मुकाबले दिल्ली ने अपने नाम किए हैं. दोनों के बीच पिछले सीजन यानी 2025 में 2 मैच खेले गए थे. दोनों ही मैचों में गुजरात ने जीत हासिल की थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है.

दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वॉड

केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, समीर रिज़वी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार, आशुतोष शर्मा, औकिब नबी डार, दुशमंथा चमीरा, करुण नायर, मिशेल स्टार्क, काइल जैमीसन, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, माधव तिवारी.

गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड

साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान (कप्तान), कगिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जेसन होल्डर, मानव सुथार, अनुज रावत, जयंत यादव, शुबमन गिल, ल्यूक वुड, रविश्रीनिवासन साई किशोर, टॉम बैंटन, कुलवंत खेजरोलिया, अरशद खान, गुरनूर बराड़, निशांत सिंधु। इशांत शर्मा.

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