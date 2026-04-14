आज चेन्नई और कोलकाता के बीच मैच, किसकी होगी जीत? यहां जानें प्रीडिक्शन

IPL 2026 CSK vs KKR Match Prediction: आज 14 अप्रैल, मंगलवार को आईपीएल 2026 का 22वां लीग मैच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार मुकाबले की शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी. टॉस आधा घंटा पहले 7 बजे होगा.

इस मैच के जरिए केकेआर सीजन की पहली जीत तलाश करेगी. वहीं चेन्नई दूसरी जीत की तरफ देखना चाहेगी. 4-4 मैच खेल चुकी दोनों ही टीमें खस्ता हालत में हैं. कोलकाता ने चारों मैच गंवाए हैं. चेन्नई को चार में से सिर्फ एक मैच में जीत मिली है. तो आइए जानते हैं कि आज के मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मार सकती है.

चेन्नई बनाम कोलकाता हेड टू हेड

चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक कुल 32 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में चेन्नई ने बढ़त हासिल करते हुए 20 मैचों में जीत दर्ज की है. दूसरी तरफ कोलकाता ने 11 मैच अपने नाम किए हैं. दोनों के बीच बाकी एक मुकाबला बेनतीजा रहा. इन आंकड़ों में चेन्नई का पलड़ा भारी दिख रहा है. सीजन में भी चेन्नई एक जीत हासिल कर चुकी है. कोलकाता ने सभी मैचों में हार का सामना किया है.

पिछले सीजन यानी 2025 में चेन्नई और कोलकाता के बीच दो मैच खेले गए थे, जिसमें एक में कोलकाता ने और एक में चेन्नई ने बाजी मारी थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है.

चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वॉड

संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, खलील अहमद, मैथ्यू शॉर्ट, अकील होसेन, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, मैट हेनरी, रामकृष्ण घोष, एमएस धोनी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, उर्विल पटेल, अमन खान, जैकरी फाउलकेस.

कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वॉड

फिन एलन, अंगक्रिश रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी, मनीष पांडे, वैभव अरोड़ा, तेजस्वी दहिया, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, वरुण चक्रवर्ती, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा.

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