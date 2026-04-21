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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026MS Dhoni की वापसी पर लगी मुहर, CSK ने खुद दिया अपडेट; MI के खिलाफ माही का पहला मैच

MS Dhoni की वापसी पर लगी मुहर, CSK ने खुद दिया अपडेट; MI के खिलाफ माही का पहला मैच

IPL 2026 MS Dhoni Return: आईपीएल 2026 में एमएस धोनी की वापसी को लेकर खुद चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़ा अपडेट शेयर कर दिया. मुंबई के खिलाफ मैच में धोनी की वापसी लगभग तय नजर आ रही है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 21 Apr 2026 07:59 PM (IST)
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IPL 2026 MS Dhoni Return Update: आईपीएल 2026 में फैंस को मैदान पर एमएस धोनी (MS Dhoni) की झलक देखने को नहीं मिली है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) सीजन में 6 लीग मैच खेल चुकी है, लेकिन काफ इंजरी के चलते धोनी ने एक भी मैच नहीं खेला है. सीएसके को अगला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ गुरुवार (23 अप्रैल) को खेलना है, जिसमें एमएस धोनी की वापसी लगभग तय है. फ्रेंचाइजी ने खुद धोनी की वापसी पर मोहर लगा दी है. 

बता दें कि आईपीएल 2026 की शुरुआत के दिन यानी 28 मार्च को चेन्नई ने धोनी को लेकर आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया था कि माही काफ इंजरी के चलते सीजन के शुरुआती दो हफ्तों तक नहीं खेल सकते हैं. लेकिन 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त गुजर गया और धोनी की वापसी नहीं हुई. हालांकि अब फ्रेंचाइजी ने खुद माही की वापसी पर बड़ा अपडेट दिया. 

MI के खिलाफ एमएस धोनी का पहला मैच खेलना तय!

दरअसल, चेन्नई ने मंगलवार (21 अप्रैल) को शाम करीब 7 बजे एक वीडियो शेयर किया, जिसमें माही अभ्यास में कीपिंग करते हुए नजर आए. गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी चेन्नई ने धोनी के अभ्यास के कुछ वीडियो शेयर किए थे, लेकिन वह किसी भी वीडियो में कीपिंग करते नहीं दिखे थे. इस दफा माही का कीपिंग पर नजर आना कहीं न कहीं यह कंफर्म कर देता है कि वह अगले मैच में चेन्नई की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे. 

अगर धोनी मुंबई के खिलाफ खेलते हैं, तो यह सीजन में उनका पहला मैच होगा. हालांकि चेन्नई ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि माही अगले मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं. 

खस्ता हालत में CSK 

सीजन में चेन्नई अब तक काफी खस्ता हालत में दिखाई दी है. टीम ने 6 मैच खेल लिए हैं, जिसमें सिर्फ 2 में जीत दर्ज की है. बाकी के चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. टीम के पास 4 पॉइंट्स और -0.780 का नेट रनरेट है. इस प्रदर्शन के साथ टीम पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है. 

 

यह भी पढ़ें: आ गया हार्दिक पांड्या का 'ब्रह्मास्त्र', CSK के खिलाफ मैच से पहले MI से जुड़ा खूंखार ओपनर

Published at : 21 Apr 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
CSK MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026
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