आईपीएल स्टार वरुण चक्रवर्ती ने थलापति विजय को तमिलनाडु में चुनाव जीतने पर क्या कह दिया, जानिए

भारतीय क्रिकेट टीम और कोलकाता नाइटराइडर्स के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती इन दिनों मैदान पर अपनी गेंदबाजी से कमाल कर रहे हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने खेल के मैदान से हटकर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा शेयर किया जिसने सबका ध्यान खींच लिया. वरुण ने साउथ के सुपरस्टार विजय थलापति और उनकी पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) को तमिलनाडु चुनाव में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मुबारकबाद दी है.

राजनीतिक गलियारों में खबर है विजय थलापति की पार्टी 100 से ज्यादा सीटें जीत सकती है. इस बात की पूरी संभावना है कि सिनेमा के पर्दे पर राज करने वाले विजय अब तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के रूप नजर आएंगे.

वरुण चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर अपनी और विजय की एक पुरानी फोटो शेयर की. उन्होंने तस्वीर के साथ 'अन्ना' लिखा, जिसका मतलब बड़ा भाई होता है. यह कोई पहली बार नहीं है जब वरुण ने विजय के प्रति अपना प्यार दिखाया हो. वह पहले भी कई बार कह चुके हैं कि वे विजय और रजनीकांत के बहुत बड़े फैन हैं.

यह भी पढ़ें- Mumbai Indians Playoff Scenario: मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में जाने का आसान रास्ता? यहां समझ लीजिए पूरा समीकरण

वरुण बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

आईपीएल में वरुण काफी अच्छा प्रदर्शन क रहे हैं. 3 मई को हैदराबाद में खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइटराइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी. इस जीत के असली हीरो वरुण चक्रवर्ती ही रहे, जिन्हें उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

यह भी पढ़ें- IPL में गुजरात ने पहली बार पंजाब को हराया, अहमदाबाद में रच दिया इतिहास, 4 विकेट से जीता मैच

वरुण ने अपने 4 ओवर के कोटे में 36 रन देकर 3 अहम विकेट चटकाए. उन्होंने ट्रेविस हेड, स्मरण रविचंद्रन और अनिकेत वर्मा जैसे बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया. इस जीत के साथ कोलकाता की टीम ने जीत की हैट्रिक लगा दी है. अब केकेआर का अगला मुकाबला 8 मई को दिल्ली कैपिटल्स के साथ होना है, जहां फैंस को एक बार फिर इस मिस्ट्री स्पिनर से बड़े विकेटों की उम्मीद होगी.