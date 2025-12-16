IPL 2026 की नीलामी में ना बिकने वाले खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट; कई बड़े सितारे रह गए अनसोल्ड

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलIPL 2026 की नीलामी में ना बिकने वाले खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट; कई बड़े सितारे रह गए अनसोल्ड

IPL 2026 Auction Unsold Players List: एक तरफ कैमरून ग्रीन आईपीएल ऑक्शन इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं. वहीं कई नामी सितारे अनसोल्ड गए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Dec 2025 10:17 PM (IST)
IPL 2026 की नीलामी अप्रत्याशित साबित हुई है, जिसमें कैमरून ग्रीन ऑक्शन इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन जाते हैं, दूसरी ओर कई नामी सितारे अनसोल्ड रह गए हैं. भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय सितारे भी ऑक्शन में अनसोल्ड गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को भी कोई खरीदार नहीं मिला है, वहीं जॉनी बेयरस्टो को भी किसी ने नहीं खरीदा.

अनसोल्ड रहे खिलाड़ियों की लिस्ट में कई नामी भारतीय खिलाड़ी भी शामिल रहे. ऑलराउंडर विजय शंकर को किसी ने नहीं खरीदा, वहीं चार बार IPL विजेता टीम का हिस्सा रह चुके स्पिन गेंदबाज कर्ण शर्मा को भी किसी ने नहीं खरीदा है. 

IPL 2026 में अभी तक की अनसोल्ड लिस्ट:

  • जेक फ्रेजर मैकगर्क
  • डेवॉन कॉनवे
  • गस एटकिंसन
  • वियान मुल्डर
  • श्रीकर भरत
  • जॉनी बेयरस्टो
  • रहमनुल्लाह गुरबाज
  • जैमी स्मिथ
  • दीपक हुड्डा
  • गेराल्ड कोएत्जी
  • स्पेन्सर जॉनसन
  • फजल हक फारुकी
  • महीश तीक्षणा
  • मुजीब उर रहमान
  • अथर्व तावडे
  • अनमोलप्रीत सिंह
  • अभिनव तेजराना
  • अभिनव मनोहर
  • यश ढुल
  • आर्य देसाई
  • विजय शंकर
  • आरएस हंगरगेकर
  • महिपाल लोमरोर
  • ईडन एप्पल टॉम
  • तनुष कोटियन
  • कमलेश नागरकोटी
  • सनवीर सिंह
  • रुचित अहीर
  • वंश बेदी
  • तुषार रहेजा
  • राज लिंबानी
  • सिमरजीत सिंह
  • आकाश मढवाल
  • वाहिदुल्लाह जादरान
  • शिवम शुक्ला
  • कर्ण शर्मा
  • कुमार कार्तिकेय
  • सेदिकुल्लाह अटल
  • शॉन एबट
  • माइकल ब्रेसवेल
  • डेरिल मिचेल
  • दासुन शनाका
  • मनन वोहरा
  • चेतन सकारिया
  • वकार सलामखील
  • सलमान निजार
  • केएम आसिफ
  • मुरूगन अश्विन
  • तेजस बरोका
  • केसी करिअप्पा
  • मोहित राठी
  • डैन लॉरेंस
  • तस्कीन अहमद
  • रिचर्ड ग्लीसन
  • अल्जारी जोसेफ
  • राइली मेरेडिथ
  • झाय रिचर्डसन
  • धीरज कुमार
  • मणिशंकर मुरासिंह
  • इजाज सावरिया
  • जिक्कू ब्राइट
  • आयुष वर्तक
  • उत्कर्ष सिंह
  • करन लाल
  • डेनियल लेटगन
  • नाथन स्मिथ
  • चिंतल गांधी
  • इरफान उमैर
  • कॉनर एस्टरहुइजेन
  • तनय त्यागराजन
  • स्वास्तिक चिकारा
  • चामा वी मिलिंद
  • रितिक ताड़ा
  • सिद्धार्थ यादव
  • मैकनील नोरोन्हा
  • मयंक डागर
  • मनी ग्रेवाल
  • सनवीर सिंह
  • विल सदरलैंड
  • आरएस एंबरिस

अनसोल्ड खिलाड़ियों की सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन का है, क्योंकि वो बहुत बड़े इंटरनेशनल स्टार हैं और कई टीमों को एक ऑलराउंडर की आवश्यकता थी. इसके बावजूद उनपर किसी टीम ने बोली नहीं लगाई है. लिविंगस्टोन ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये पर सेट किया था.

दूसरी ओर सरफराज खान और पृथ्वी शॉ का नाम सबसे पहले सेट में मौजूद था, फिर भी उन्हें कोई खरीदार नहीं मिल पाया. दोनों भारतीय बल्लेबाजों का बेस प्राइस 75 लाख था. डेवोन कॉनवे और इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को भी कोई खरीदार नहीं मिला.

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 16 Dec 2025 03:44 PM (IST)
Sarfaraz Khan Liam Livingstone IPL Auction Live IPL 2026 Auction IPL Auction 2026
और पढ़ें
Embed widget