हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलIPL 2026 ऑक्शन में खर्च हुए 215.45 करोड़ और बिके 77 खिलाड़ी, देखें सोल्ड प्लेयर्स की फुल लिस्ट

IPL 2026 ऑक्शन में खर्च हुए 215.45 करोड़ और बिके 77 खिलाड़ी, देखें सोल्ड प्लेयर्स की फुल लिस्ट

IPL 2026 Sold Players List: आईपीएल 2026 की नीलामी में कुल 77 खिलाड़ी बिके, जिनपर सभी 10 टीमों ने कुल मिलाकर 215.45 करोड़ रुपये खर्च किए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Dec 2025 10:09 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 Auction Sold Players List With Price: IPL 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित हुई. ऑक्शन में कुल 77 स्लॉट खाली थे, जो सभी भर गए हैं और इन सभी 77 प्लेयर्स पर कुल 215.45 करोड़ रुपये खर्च हुए. कैमरून ग्रीन इस ऑक्शन के सबसे महंगे प्लेयर बने, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.2 करोड़ रुपये में खरीदा.

इस ऑक्शन में अनकैप्ड खिलाड़ियों का भी बहुत बोलबाला रहा. प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा पर चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.2 करोड़ की बोली लगाकर समा बांधा. लियाम लिविंगस्टोन, सरफराज खान और पृथ्वी शॉ पहले राउंड में अनसोल्ड चले गए थे, लेकिन नीलामी के अगले राउंड्स की बोली में उन्हें भी खरीदार मिल गया. मगर कई नामी सितारों पर अंत तक कोई बोली नहीं लगी. यहां देख लीजिए IPL 2026 मिनी ऑक्शन के सभी सोल्ड और अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट.

IPL 2026 के सभी सोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट:

कैमरून ग्रीन - 25.2 करोड़ - कोलकाता नाइट राइडर्स

लियाम लिविंगस्टोन - 13 करोड़ - सनराइजर्स हैदराबाद

डेविड मिलर -  2 करोड़ - दिल्ली कैपिटल्स

वानिंदु हसरंगा - 2 करोड़ - लखनऊ सुपर जायंट्स

वेंकटेश अय्यर - 7 करोड़ - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

क्विंटन डिकॉक - 1 करोड़ - मुंबई इंडियंस

बेन डकेट - 2 करोड़ - दिल्ली कैपिटल्स

फिन एलन - 2 करोड़ - कोलकाता नाइट राइडर्स

मथीशा पाथिराना - 18 करोड़ - कोलकाता नाइट राइडर्स

जैकब डफी - 2 करोड़ - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

रवि बिश्नोई - 7.20 करोड़ - राजस्थान रॉयल्स

एनरिक नॉर्टजे - 2 करोड़  - लखनऊ सुपर जायंट्स

अकील हुसैन - 2 करोड़ - चेन्नई सुपर किंग्स

आकिब नबी डार - 8.40 करोड़ - दिल्ली कैपिटल्स

प्रशांत वीर - 14.20 करोड़ - चेन्नई सुपर किंग्स

कार्तिक शर्मा - 14.20 करोड़ - चेन्नई सुपर किंग्स

शिवांग कुमार - 30 लाख - सनराइजर्स हैदराबाद

मुकुल चौधरी - 2.60 करोड़ - लखनऊ सुपर जायंट्स

अशोक शर्मा - 90 लाख - गुजरात जायंट्स

नमन तिवारी - 1 करोड़ - लखनऊ सुपर जायंट्स

कार्तिक त्यागी - 30 लाख - कोलकाता नाइट राइडर्स

सुशांत मिश्रा - 90 लाख - राजस्थान रॉयल्स

यश राज पुंजा - 30 लाख - राजस्थान रॉयल्स

विग्नेश पुथुर - 30 लाख - राजस्थान रॉयल्स

प्रशांत सोलंकी - 30 लाख - कोलकाता नाइट राइडर्स

पथुम निसांका - 4 करोड़ - दिल्ली कैपिटल्स

राहुल त्रिपाठी - 75 लाख - कोलकाता नाइट राइडर्स

जेसन होल्डर - 7 करोड़ - गुजरात जायंट्स

मैथ्यू शॉर्ट - 1.50 करोड़ - चेन्नई सुपर किंग्स

टिम साइफर्ट - 1.50 करोड़ - कोलकाता नाइट राइडर्स

मुस्तफिजुर रहमान - 9.20 करोड़ - कोलकाता नाइट राइडर्स

अक्षत रघुवंशी - 2.20 करोड़ - लखनऊ सुपर जायंट्स

दानिश मालेवर - 30 लाख - मुंबई इंडियंस

सात्विक देशवाल - 30 लाख - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

अमन खान - 40 लाख - चेन्नई सुपर किंग्स

मंगेश यादव - 5.20 करोड़ - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

सलील अरोड़ा - 1.50 करोड़ - सनराइजर्स हैदराबाद

रवि सिंह - 95 लाख - राजस्थान रॉयल्स

साकिब हुसैन - 30 लाख - सनराइजर्स हैदराबाद

मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार - 30 लाख - मुंबई इंडियंस

ॐकार तुकाराम टलाहार - 30 लाख - सनराइजर्स हयदेर्बाद

कूपर कॉनोली - 3 करोड़ - पंजाब किंग्स

तेजस्वी दहिया - 3 करोड़ - कोलकाता नाइट राइडर्स

अमित कुमार - 30 लाख - सनराइजर्स हैदराबाद

अथर्व अंकोलेकर - 30 लाख - मुंबई इंडियंस

प्रफुल होंगे - 30 लाख - सनराइजर्स हैदराबाद

क्रेन्स फुलटेरा - 30 लाख - सनराइजर्स हैदराबाद

सार्थक रंजन - 30 लाख - कोलकाता नाइट राइडर्स

दक्ष कामरा - 30 लाख - कोलकाता नाइट राइडर्स

सरफराज खान - 75 लाख - चेन्नई सुपर किंग्स

रचिन रवींद्र - 2 करोड़ - कोलकाता नाइट राइडर्स

आकाशदीप - 1 करोड़ - कोलकाता नाइट राइडर्स

मैट हेनरी - 2 करोड़ - चेन्नई सुपर किंग्स

शिवम मावी - 75 लाख - सनराइजर्स हैदराबाद

राहुल चाहर - 5.20 करोड़ - चेन्नई सुपर किंग्स

बेन ड्वारशुइस - 4.40 करोड़ - पंजाब किंग्स

जॉर्डन कॉक्स - 75 लाख - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

जोश इंग्लिश - 8.60 करोड़ - लखनऊ सुपर जायंट्स

लुंगी एनगिडी - 2 करोड़ - दिल्ली कैपिटल्स

अमन राव - 30 लाख - राजस्थान रॉयल्स

मयंक रावत - 30 लाख - मुंबई इंडियंस

प्रवीन दुबे - 30 लाख - पंजाब किंग्स

साहिल फराख - 30 लाख - दिल्ली कैपिटल्स

विशाल निषाद - 30 लाख - पंजाब किंग्स

बृजेश शर्मा - 30 लाख - राजस्थान रॉयल्स

जैक एडवर्ड्स - 3 करोड़ - सनराइजर्स हैदराबाद

पृथ्वी शॉ - 75 लाख - दिल्ली कैपिटल्स

जकारी फॉक्स - 75 लाख - चेन्नई सुपर किंग्स

टॉम बैन्टन - 2 करोड़ - गुजरात टाइटंस

एडम मिल्ने - 2.40 करोड़ - राजस्थान रॉयल्स

कुलदीप सेन - 75 लाख - राजस्थान रॉयल्स

विकी ओसवाल - 30 लाख - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

पृथ्वी राज - 30 लाख - गुजरात टाइटंस

ल्यूक वुड - 75 लाख - गुजरात टाइटंस

विहान मल्होत्रा - 30 लाख - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

कनिष्क चौहान - 30 लाख - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

काइल जैमीसन - 2 करोड़ - दिल्ली कैपिटल्स

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 16 Dec 2025 10:09 PM (IST)
Tags :
Cameron Green IPL 2026 IPL 2026 Auction IPL Auction 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगर चीन और पाकिस्तान ने समंदर में दिखाई चालाकी तो खोज-खोज पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', जानें कितना खतरनाक?
अगर चीन-PAK ने समंदर में दिखाई चालाकी तो पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', कितना खतरनाक?
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
सिर्फ 4 मैच खेलने आएगा यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, फिर भी IPL 2026 की ऑक्शन में मिले 8.6 करोड़ रुपये
सिर्फ 4 मैच खेलने आएगा यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, फिर भी IPL 2026 की ऑक्शन में मिले 8.6 करोड़ रुपये
Advertisement

वीडियोज

VB-G RAM G Bill: 'जी राम जी' पर संग्राम जी! | MGNREGA | BJP | PM Modi | Congress
Sandeep Chaudhary: SP Vs CM Yogi..वोट कटने का सच क्या? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UP | Vote Chori
Bihar Politics: मुस्लिम लड़की चेहरे से हिजाब हटाने पर घिरे Nitish Kumar | JDU | NDA | ABP News
New Mgnrega Bill: 'राम जी' Vs गांधी...बिल पर पक्ष-विपक्ष क्यों आमने-सामने? | VB-G RAM G | BJP
हटेगा 'बापू' का नाम..संसद में शुरू हुआ नया संग्राम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अगर चीन और पाकिस्तान ने समंदर में दिखाई चालाकी तो खोज-खोज पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', जानें कितना खतरनाक?
अगर चीन-PAK ने समंदर में दिखाई चालाकी तो पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', कितना खतरनाक?
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
सिर्फ 4 मैच खेलने आएगा यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, फिर भी IPL 2026 की ऑक्शन में मिले 8.6 करोड़ रुपये
सिर्फ 4 मैच खेलने आएगा यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, फिर भी IPL 2026 की ऑक्शन में मिले 8.6 करोड़ रुपये
ओटीटी
Aashram Season 4 कंफर्म, बॉबी देओल की सुपरहिट सीरीज की शूटिंग डिटेल्स भी आई सामने
'आश्रम S4' कंफर्म, बॉबी देओल की सुपरहिट सीरीज की शूटिंग डिटेल्स भी आई सामने
जनरल नॉलेज
Gold Types: सिर्फ पीला ही नहीं बल्कि काले और गुलाबी रंग का भी होता है सोना, जानें सोने के सभी प्रकार और सब में फर्क
सिर्फ पीला ही नहीं बल्कि काले और गुलाबी रंग का भी होता है सोना, जानें सोने के सभी प्रकार और सब में फर्क
ट्रेंडिंग
Video: ट्रेन के टॉयलेट को बनाया OYO, दरवाजा लगाकर रंगरलियां मनाते कैमरे में कैद हुआ कपल- वीडियो वायरल
ट्रेन के टॉयलेट को बनाया OYO, दरवाजा लगाकर रंगरलियां मनाते कैमरे में कैद हुआ कपल
हेल्थ
Eggs Safety Concern: सावधान! क्या आप भी रोजाना अंडे खाते हैं? मिले नाइट्रोफ्यूरान्स, FSSAI की जांच जारी
सावधान! क्या आप भी रोजाना अंडे खाते हैं? मिले नाइट्रोफ्यूरान्स, FSSAI की जांच जारी
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget