IPL 2026 ऑक्शन में खर्च हुए 215.45 करोड़ और बिके 77 खिलाड़ी, देखें सोल्ड प्लेयर्स की फुल लिस्ट

IPL 2026 Auction Sold Players List With Price: IPL 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित हुई. ऑक्शन में कुल 77 स्लॉट खाली थे, जो सभी भर गए हैं और इन सभी 77 प्लेयर्स पर कुल 215.45 करोड़ रुपये खर्च हुए. कैमरून ग्रीन इस ऑक्शन के सबसे महंगे प्लेयर बने, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.2 करोड़ रुपये में खरीदा.

इस ऑक्शन में अनकैप्ड खिलाड़ियों का भी बहुत बोलबाला रहा. प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा पर चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.2 करोड़ की बोली लगाकर समा बांधा. लियाम लिविंगस्टोन, सरफराज खान और पृथ्वी शॉ पहले राउंड में अनसोल्ड चले गए थे, लेकिन नीलामी के अगले राउंड्स की बोली में उन्हें भी खरीदार मिल गया. मगर कई नामी सितारों पर अंत तक कोई बोली नहीं लगी. यहां देख लीजिए IPL 2026 मिनी ऑक्शन के सभी सोल्ड और अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट.

IPL 2026 के सभी सोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट:

कैमरून ग्रीन - 25.2 करोड़ - कोलकाता नाइट राइडर्स

लियाम लिविंगस्टोन - 13 करोड़ - सनराइजर्स हैदराबाद

डेविड मिलर - 2 करोड़ - दिल्ली कैपिटल्स

वानिंदु हसरंगा - 2 करोड़ - लखनऊ सुपर जायंट्स

वेंकटेश अय्यर - 7 करोड़ - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

क्विंटन डिकॉक - 1 करोड़ - मुंबई इंडियंस

बेन डकेट - 2 करोड़ - दिल्ली कैपिटल्स

फिन एलन - 2 करोड़ - कोलकाता नाइट राइडर्स

मथीशा पाथिराना - 18 करोड़ - कोलकाता नाइट राइडर्स

जैकब डफी - 2 करोड़ - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

रवि बिश्नोई - 7.20 करोड़ - राजस्थान रॉयल्स

एनरिक नॉर्टजे - 2 करोड़ - लखनऊ सुपर जायंट्स

अकील हुसैन - 2 करोड़ - चेन्नई सुपर किंग्स

आकिब नबी डार - 8.40 करोड़ - दिल्ली कैपिटल्स

प्रशांत वीर - 14.20 करोड़ - चेन्नई सुपर किंग्स

कार्तिक शर्मा - 14.20 करोड़ - चेन्नई सुपर किंग्स

शिवांग कुमार - 30 लाख - सनराइजर्स हैदराबाद

मुकुल चौधरी - 2.60 करोड़ - लखनऊ सुपर जायंट्स

अशोक शर्मा - 90 लाख - गुजरात जायंट्स

नमन तिवारी - 1 करोड़ - लखनऊ सुपर जायंट्स

कार्तिक त्यागी - 30 लाख - कोलकाता नाइट राइडर्स

सुशांत मिश्रा - 90 लाख - राजस्थान रॉयल्स

यश राज पुंजा - 30 लाख - राजस्थान रॉयल्स

विग्नेश पुथुर - 30 लाख - राजस्थान रॉयल्स

प्रशांत सोलंकी - 30 लाख - कोलकाता नाइट राइडर्स

पथुम निसांका - 4 करोड़ - दिल्ली कैपिटल्स

राहुल त्रिपाठी - 75 लाख - कोलकाता नाइट राइडर्स

जेसन होल्डर - 7 करोड़ - गुजरात जायंट्स

मैथ्यू शॉर्ट - 1.50 करोड़ - चेन्नई सुपर किंग्स

टिम साइफर्ट - 1.50 करोड़ - कोलकाता नाइट राइडर्स

मुस्तफिजुर रहमान - 9.20 करोड़ - कोलकाता नाइट राइडर्स

अक्षत रघुवंशी - 2.20 करोड़ - लखनऊ सुपर जायंट्स

दानिश मालेवर - 30 लाख - मुंबई इंडियंस

सात्विक देशवाल - 30 लाख - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

अमन खान - 40 लाख - चेन्नई सुपर किंग्स

मंगेश यादव - 5.20 करोड़ - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

सलील अरोड़ा - 1.50 करोड़ - सनराइजर्स हैदराबाद

रवि सिंह - 95 लाख - राजस्थान रॉयल्स

साकिब हुसैन - 30 लाख - सनराइजर्स हैदराबाद

मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार - 30 लाख - मुंबई इंडियंस

ॐकार तुकाराम टलाहार - 30 लाख - सनराइजर्स हयदेर्बाद

कूपर कॉनोली - 3 करोड़ - पंजाब किंग्स

तेजस्वी दहिया - 3 करोड़ - कोलकाता नाइट राइडर्स

अमित कुमार - 30 लाख - सनराइजर्स हैदराबाद

अथर्व अंकोलेकर - 30 लाख - मुंबई इंडियंस

प्रफुल होंगे - 30 लाख - सनराइजर्स हैदराबाद

क्रेन्स फुलटेरा - 30 लाख - सनराइजर्स हैदराबाद

सार्थक रंजन - 30 लाख - कोलकाता नाइट राइडर्स

दक्ष कामरा - 30 लाख - कोलकाता नाइट राइडर्स

सरफराज खान - 75 लाख - चेन्नई सुपर किंग्स

रचिन रवींद्र - 2 करोड़ - कोलकाता नाइट राइडर्स

आकाशदीप - 1 करोड़ - कोलकाता नाइट राइडर्स

मैट हेनरी - 2 करोड़ - चेन्नई सुपर किंग्स

शिवम मावी - 75 लाख - सनराइजर्स हैदराबाद

राहुल चाहर - 5.20 करोड़ - चेन्नई सुपर किंग्स

बेन ड्वारशुइस - 4.40 करोड़ - पंजाब किंग्स

जॉर्डन कॉक्स - 75 लाख - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

जोश इंग्लिश - 8.60 करोड़ - लखनऊ सुपर जायंट्स

लुंगी एनगिडी - 2 करोड़ - दिल्ली कैपिटल्स

अमन राव - 30 लाख - राजस्थान रॉयल्स

मयंक रावत - 30 लाख - मुंबई इंडियंस

प्रवीन दुबे - 30 लाख - पंजाब किंग्स

साहिल फराख - 30 लाख - दिल्ली कैपिटल्स

विशाल निषाद - 30 लाख - पंजाब किंग्स

बृजेश शर्मा - 30 लाख - राजस्थान रॉयल्स

जैक एडवर्ड्स - 3 करोड़ - सनराइजर्स हैदराबाद

पृथ्वी शॉ - 75 लाख - दिल्ली कैपिटल्स

जकारी फॉक्स - 75 लाख - चेन्नई सुपर किंग्स

टॉम बैन्टन - 2 करोड़ - गुजरात टाइटंस

एडम मिल्ने - 2.40 करोड़ - राजस्थान रॉयल्स

कुलदीप सेन - 75 लाख - राजस्थान रॉयल्स

विकी ओसवाल - 30 लाख - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

पृथ्वी राज - 30 लाख - गुजरात टाइटंस

ल्यूक वुड - 75 लाख - गुजरात टाइटंस

विहान मल्होत्रा - 30 लाख - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

कनिष्क चौहान - 30 लाख - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

काइल जैमीसन - 2 करोड़ - दिल्ली कैपिटल्स