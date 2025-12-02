हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी 1355 खिलाड़ियों की IPL 2026 नीलामी में लगेगी बोली? जानें इसका नियम

क्या रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी 1355 खिलाड़ियों की IPL 2026 नीलामी में लगेगी बोली? जानें इसका नियम

IPL Auction 2026 Registers Players: आईपीएल 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को होगी. इस ऑक्शन के लिए 1300 से भी अधिक खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Dec 2025 05:58 PM (IST)
IPL 2026 का ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा, सभी 10 टीमों का कुल पर्स 200 करोड़ रुपये से भी अधिक है. क्रिकबज की एक रिपोर्ट अनुसार मिनी ऑक्शन के लिए 1355 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डु प्लेसिस के रूप में 2 दिग्गज खिलाड़ी पहले ही ऑक्शन से नाम वापस ले चुके हैं, वहीं आंद्रे रसेल ने IPL से रिटायरमेंट ले ली है. ये दिग्गज खिलाड़ी ऑक्शन का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन क्या रजिस्ट्रेशन करवाने वाले सभी 1355 खिलाड़ियों पर नीलामी में बोली लगेगी? इसको लेकर क्या है नियम, यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

क्या है नियम? जानें पूरी प्रक्रिया

-इंडियन प्रीमियर लीग में होने वाली नीलामी से पहले देश-विदेश के सैंकड़ों खिलाड़ी अपना-अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं. नाम रजिस्टर करवाने के लिए किसी खिलाड़ी को अपने देश या राज्य के क्रिकेट बोर्ड से NOC (नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लेना होता है. खिलाड़ी BCCI में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसके बाद रजिस्टर खिलाड़ियों की संख्या सामने आती है. मतलब 1355 खिलाड़ियों ने ऑक्शन के लिए BCCI को अपना नाम भेजा है.

-इसके बाद IPL की सभी 10 टीमों को रजिस्ट्रेशन करवाने वाले खिलाड़ियों की सूची भेजी जाती है. प्रत्येक फ्रैंचाइजी अपनी पसंद के हिसाब से खिलाड़ियों को चुनकर एक नई लिस्ट तैयार करती है. उसके बाद सभी 10 टीमें शॉर्टलिस्ट किए खिलाड़ियों की लिस्ट वापस BCCI को भेजती है.

-मान लीजिए IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमें मिलकर 1355 खिलाड़ियों में से सिर्फ 500 खिलाड़ियों में दिलचस्पी दिखाती हैं. बीसीसीआई की टीम इन 500 खिलाड़ियों का ऑक्शन पूल तैयार करेगी. इनमें अनकैप्ड, कैप्ड, भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों को अलग-अलग वर्ग में बांट दिया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया के बाद इन 500 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, जिन्हें सभी दस टीमों ने मिलकर शॉर्टलिस्ट किया था.

हार्दिक पांड्या ने वापसी मैच में मचाया तहलका, 183 के स्ट्राइक रेट से ठोक दिए 77 रन; अभिषेक शर्मा की टीम हारी

पहला वनडे जीत लिया, फिर भी टीम इंडिया की सामने आईं 3 कमजोर कड़ी; दूसरे वनडे में दूर करना जरूरी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 02 Dec 2025 05:58 PM (IST)
IPL 2026 IPL 2026 Auction IPL Auction 2026
