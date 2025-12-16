IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में कई ऐसे खिलाड़ियों पर करोड़ों की बोली लगी, जिनके लिए किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि वो बहुत ऊंची रकम में बिक जाएंगे. श्रीलंकाई बल्लेबाज पथुम निसांका को अच्छी फॉर्म का इनाम मिला है, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 4 करोड़ रुपये में खरीदा है. ये पहली बार होगा जब निसांका आईपीएल में कोई मैच खेलेंगे.

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर दो साल बाद IPL में वापसी कर रहे होंगे, जो आखिरी बार 2023 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे. होल्डर को मिनी ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने 7 करोड़ रुपये में खरीदा है. वहीं तूफानी बैटिंग करने वाले मैथ्यू शॉर्ट को चेन्नई सुपर किंग्स ने उनके बेस प्राइस 1.50 करोड़ रुपये में खरीद लिया है.

पथुम निसांका की बात करें तो उन्होंने पहले टी20 ट्राई सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया, उसके बाद इंटरनेशनल टी20 लीग में भी बल्ले से रंग जमाया था. निसांका से पहले इसी ऑक्शन में उनके हमवतन खिलाड़ी मथीशा पाथिराना को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 करोड़ रुपये में खरीदा था.

दूसरी ओर जेसन होल्डर के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच रेस लगी. CSK ने 6.80 करोड़ पर जाकर अपने हाथ खींच लिए, अंत में गुजरात ने 7 करोड़ की रकम में होल्डर को अपने स्क्वाड में शामिल किया.

मैथ्यू शॉर्ट 2023 में पंजाब किंग्स स्क्वाड का हिस्सा रहे थे, जिसमें उन्होंने 6 मैच खेलकर 117 रन बनाए थे. वो भी होल्डर की तरह दो साल बाद आईपीएल में वापसी कर रहे होंगे. शॉर्ट के लिए किसी अन्य टीम ने बोली नहीं लगाई. चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें उनके बेस प्राइस, 1.5 करोड़ में खरीदा.

