IPL 2026 ऑक्शन में 20 करोड़ में बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, सभी 10 टीम लगा सकती हैं बोली

IPL 2026 ऑक्शन में 20 करोड़ में बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, सभी 10 टीम लगा सकती हैं बोली

IPL 2026 Most Expensive Predictions: आईपीएल 2026 का ऑक्शन 16 दिसंबर को होगा. नीलामी में कुल 77 स्लॉट खाली बचे हैं और सभी टीमों के पास कुल 237 करोड़ रुपये बचे हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Nov 2025 05:31 PM (IST)
IPL 2026 की नीलामी इस बार धुआं उठाने वाली है. आंद्रे रसेल से लेकर ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े-बड़े छक्के लगाने वाले दिग्गज इस बार ऑक्शन में आ सकते हैं. ऑक्शन में कुल 77 स्लॉट खाली होंगे, टीमों के पास कुल 237.55 करोड़ रुपये बचे हैं. जाहिर तौर पर ऑक्शन में प्लेयर्स पर खूब सारा पैसा बरसने वाला है. मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत सहित 3 खिलाड़ियों पर 20 करोड़ से ज्यादा बोली लगी थी. इस बार भी नीलामी में कुछ ऐसे प्लेयर आ सकते हैं, जिनको लेकर बिडिंग वॉर शुरू हो सकता है.

1. आंद्रे रसेल

आंद्रे रसेल ने अपने ऐतिहासिक करियर में 2651 रन और 123 विकेट लिए हैं. 12 सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले रसेल को इस बार KKR फ्रैंचाइजी ने रिलीज कर दिया है. रसेल अच्छे फील्डर हैं, समय-समय पर टीम को विकेट लेकर देते हैं और उनकी बड़े-बड़े हिट लगाने की काबिलियत से पूरी दुनिया वाकिफ है. रसेल जैसे दिग्गज का ऑक्शन में आना मतलब बिडिंग वॉर लगभग तय लग रहा है.

2. कैमरून ग्रीन

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को लेकर अटकलें हैं कि इस बार टीमों के बीच उन्हें खरीदने की होड़ लग सकती है. भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भविष्यवाणी करके कहा कि इस बार ऑक्शन में ग्रीन की काफी डिमांड देखने को मिल सकती है. ग्रीन अच्छी फॉर्म में भी हैं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाकर आ रहे हैं और टी20 इंटरनेशनल में उनका स्ट्राइक रेट 160 से भी अधिक है. एक टप्पे पर गेंदबाजी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में या फिर लोवर मिडिल ऑर्डर में आकर फिनिशर का रोल भी अदा कर सकते हैं. इसी खासियत की वजह से ग्रीन पर बहुत ऊंची बोली लग सकती है. आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर और मोईन अली के रिलीज होने से KKR को ऑलराउंडर की सख्त जरूरत है और उसके पास 64 करोड़ से ज्यादा रकम भी बची है.

3. डेविड मिलर

ऑक्शन कई बार अप्रत्याशित तरीके से भी आगे बढ़ता है. पिछली बार की बात करें तो वेंकटेश अय्यर पर बोली देखते-देखते 23.75 करोड़ तक चली गई थी. मथीशा पाथिराना जैसे युवा तेज गेंदबाज पर भी बहुत ऊंची बोली लगना संभव है. मगर चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे ज्यादा पैसा बचा हुआ है, इन दोनों के स्क्वाड में डेविड मिलर जैसा फिनिशर आने से उनका स्क्वाड मजबूत हो जाएगा. विशेष रूप से KKR के पास अब कोई फिनिशर नहीं बचा है. इसलिए कोलकाता की टीम मिलर का रुख कर सकती है और बिडिंग वॉर में CSK का शामिल होना भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी.

यह भी पढ़ें:

करियर के 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, कितने भारतीयों ने किया ऐसा? यहां जानें

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 20 Nov 2025 05:31 PM (IST)
Andre Russell IPL AUCTION IPL 2026 IPL 2026 Auction
