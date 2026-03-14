12 रन देकर 6 विकेट! IPL इतिहास का सबसे घातक स्पेल, जब बल्लेबाजों में मच गई थी दहशत

IPL Records: इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का हर सीजन अपने साथ कई यादगार रिकॉर्ड लेकर आता है. आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है और फैंस एक बार फिर बड़े मुकाबलों का इंतजार कर रहे हैं. नए सीजन से पहले आईपीएल इतिहास के कुछ ऐसे रिकॉर्ड चर्चा में हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है. इनमें से एक है कैरेबियाई तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ का घातक गेंदबाजी स्पेल.

यह कारनामा 6 अप्रैल 2019 को हुआ था, जब मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स के बीच मुकाबला खेला गया था. इस मैच में अल्ज़ारी जोसेफ ने अपने आईपीएल डेब्यू में ऐसी गेंदबाजी की, जिसने बल्लेबाजों को पूरी तरह से चौंका दिया. उन्होंने सिर्फ 3.4 ओवर में 12 रन देकर 6 विकेट झटक लिए. यहीं नहीं इस दौरान उन्होंने एक मेडन ओवर भी डाला था. यह प्रदर्शन आज भी आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा माना जाता है.

डेब्यू मैच में ही बनाया इतिहास

अल्जारी जोसेफ ने इस मैच में शुरुआत से ही आक्रामक गेंदबाजी की. उन्होंने अपने आईपीएल करियर की पहली ही गेंद पर विकेट हासिल कर लिया और खतरनाक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को पवेलियन भेज दिया था. इसके बाद उन्होंने लगातार दबाव बनाए रखा और बल्लेबाजों को संभलने का मौका ही नहीं दिया. जोसेफ के इस स्पेल के दौरान कई विकेट बहुत कम गेंदों के अंतराल में गिरे. खास तौर पर उनके दूसरे स्पेल में बल्लेबाजों पर ऐसा दबाव बना कि कुछ ही गेंदों में चार विकेट गिर गए. यही वजह है कि उनके इस स्पेल को आईपीएल इतिहास के सबसे खतरनाक गेंदबाजी प्रदर्शनों में गिना जाता है.

मुंबई इंडियंस को दिलाई शानदार जीत

इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 136 रन बनाए थे. यह स्कोर बहुत बड़ा नहीं माना जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद की टीम आसानी से लक्ष्य हासिल कर लेगी. हालांकि अल्जारी जोसेफ की घातक गेंदबाजी ने मैच का पूरा रुख ही बदल दिया.

सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम सिर्फ 96 रन पर ऑलआउट हो गई और मुंबई इंडियंस ने यह मैच 40 रन से जीत लिया. जोसेफ के इस प्रदर्शन ने उन्हें रातोंरात सुर्खियों में ला दिया था.

आज भी जब आईपीएल के सबसे खतरनाक गेंदबाजी स्पेल की बात होती है, तो अल्जारी जोसेफ का यह प्रदर्शन सबसे ऊपर गिना जाता है. आने वाले सीजन में फैंस को उम्मीद रहेगी कि शायद कोई गेंदबाज इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को चुनौती दे सके.