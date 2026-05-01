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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026: गुजरात की हार के बाद बदल गए सारे समीकरण, इस खिलाड़ी के पास है अब पर्पल कैप, नाम जानकर चौंक जाएंगे

IPL 2026: गुजरात की हार के बाद बदल गए सारे समीकरण, इस खिलाड़ी के पास है अब पर्पल कैप, नाम जानकर चौंक जाएंगे

जीटी-आरसीबी मैच के बाद पर्पल कैप एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार के पास चली गई है. आरसीबी के इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिए.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 01 May 2026 08:32 AM (IST)
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आईपीएल 2026 में गुरुवार की शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस (जीटी) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को 4 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ जीटी अंकतालिका में पांचवें स्थान पर चली गई है. आरसीबी को हार का नुकसान नहीं हुआ है. टीम अभी दूसरे नंबर पर है.

आइए देखते हैं कि जीटी-आरसीबी मैच के बाद अंकतालिका में कौन सी टीम किस स्थान पर है. साथ ही ऑरेंज और पर्पल कैप किस खिलाड़ी के पास है.

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पंजाब किंग्स 8 मैचों से 13 अंक लेकर पहले स्थान पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 9 मैचों से 12 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है. एसआरएच के 9 मैचों से 12 अंक लेकर तीसरे और राजस्थान रॉयल्स 9 मैचों से 12 अंक लेकर चौथे स्थान पर है.

गुजरात टाइटंस 9 मैचों से 10 अंक लेकर पांचवें, चेन्नई सुपर किंग्स 8 मैचों से 6 अंक लेकर छठे, दिल्ली कैपिटल्स 8 मैचों से 6 अंक लेकर सातवें, कोलकाता नाइट राइडर्स 8 मैचों से 5 अंक लेकर आठवें, मुंबई इंडियंस 8 मैचों से 4 अंक लेकर नौवें और लखनऊ सुपर जायंट्स 8 मैचों से 4 अंक लेकर दसवें स्थान पर है. समान अंकों के बावजूद कई टीमों की रैंकिंग में उनकी रन रेट की वजह से अंतर है.

जीटी-आरसीबी मैच के बाद पर्पल कैप एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार के पास चली गई है. आरसीबी के इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिए. भुवनेश्वर के 9 मैचों में 17 विकेट हो गए हैं. एसआरएच के तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा दूसरे सफल गेंदबाज हैं. ईशान ने 9 मैचों में 15 विकेट लिए हैं.

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ऑरेंज कैप एसआरएच के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास मौजूद है. अभिषेक ने 9 मैचों में 425 रन बनाए हैं. दूसरे नंबर पर एसआरएच के ही विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन हैं. क्लासेन के 9 मैचों में 414 रन हैं. तीसरे नंबर पर राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी हैं. वैभव ने 9 मैचों में 400 रन बनाए हैं.

Published at : 01 May 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
Bhuvneshwar Kumar IPL 2026
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