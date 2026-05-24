हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 में बने 10 सबसे बड़े रिकॉर्ड, विराट कोहली और सुनील नरेन समेत कई दिग्गजों ने रचा इतिहास

IPL 2026 में बने 10 सबसे बड़े रिकॉर्ड, विराट कोहली और सुनील नरेन समेत कई दिग्गजों ने रचा इतिहास

IPL 2026 Top-10 Records: विराट कोहली और सुनील नरेन समेत कई दिग्गजों ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स बनाए. हम आपको 10 बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 24 May 2026 03:58 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 में कई रिकॉर्ड कायम हुए. रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली और सुनील नरेन जैसे दिग्गज भी शामिल रहे. इसके अलावा कुछ टीम रिकॉर्ड भी देखने को मिले. यहां आपको 19वें सीजन के 10 सबसे रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे. 

1-विराट कोहली (9000 रन)

आईपीएल के इतिहास में विराट कोहली पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने टूर्नामेंट के इतिहास में 9 हजार रनों का आंकड़ा पार किया. इसके साथ कोहली 9 शतक लगाने वाले भी पहले बल्लेबाज हैं. 

2- सुनील नरेन (200 मैच)

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने वाले सुनील नरेन टूर्नामेंट के इतिहास में बतौर विदेशी 200 से ज्यादा मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं. इस लिस्ट में कीरोन पोलार्ड 189 मैचों के साथ दूसरे पायदान पर हैं. 

3- सबसे बड़ा रन चेज 

इस सीजन पंजाब किंग्स ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज करने का रिकॉर्ड कायम किया. इससे पहले भी यह रिकॉर्ड पंजाब के नाम पर ही दर्ज था. इस दफा पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 264/4 रन बनाते हुए जीत दर्ज की थी. 

4- मोहम्मद शमी, पहली गेंद पर सबसे ज्यादा विकेट 

आईपीएल पारी की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले मोहम्मद शमी नंबर-1 पर आ चुके हैं. शमी 6 बार यह कमाल कर चुके हैं. लिस्ट में दूसरे पायदान पर मौजूद जोफ्रा आर्चर ने 5 बार पहली गेंद पर विकेट लिया है. 

5- सभी 10 टीमों के खिलाड़ियों ने जड़े शतक 

यह पहला ऐसा सीजन था कि जब सभी 10 टीमों के खिलाड़ियों ने कम से कम 1-1 शतक लगाया. 

6- सभी 10 टीमों के भारतीय कप्तान

आईपीएल 2026 में पहली बार ऐसा हुआ कि जब सभी 10 टीमों के कप्तान भारतीय खिलाड़ी रहे. टूर्नामेंट की शुरुआत में सनराइजर्स हैदराबाद के नियमित कप्तान पैट कमिंस नहीं आ सके थे, जिनकी जगह ईशान किशन ने कुछ मैचों में टीम की कमान संभाली थी. 

7- वैभव सूर्यवंशी (500+ रन)

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के इतिहास में 500 रन का आंकड़ा पार करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने. 

8- वैभव सूर्यवंशी (सबसे ज्यादा छक्के)

वैभव सूर्यवंशी बतौर भारतीय बल्लेबाज एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. वैभव के नाम पर 53 छक्के दर्ज हो चुके हैं. ओवरऑल लिस्ट (विदेशी खिलाड़ियों को मिलाकर) में क्रिस गेल 59 छक्कों के साथ पहले पायदान पर हैं. 

9- एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा 100 रनों की साझेदारियां 

IPL 2026- 33* बार

IPL 2024- 27 बार 

IPL 2023- 24 बार

10- एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा बार 200+ बनाने वाली टीम

सनराइजर्स हैदराबाद ने 2026 के आईपीएल में 9 बर 200+ रन का आंकड़ा बना लिया है. इसके साथ टीम ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो गुजरात टाइटंस ने 2025 में बनाया था. गुजरात ने 8 बार यह कमाल किया था. 

 

यह भी पढ़ें: ऋषभ पंत से छिनेगी लखनऊ की कप्तानी? LSG के क्रिकेट डायरेक्टर के बयान से मची हलचल

Published at : 24 May 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI SUNIL NARINE IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 Top-10 Records
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 में बने 10 सबसे बड़े रिकॉर्ड, विराट कोहली और सुनील नरेन समेत कई दिग्गजों ने रचा इतिहास
IPL 2026 में बने 10 सबसे बड़े रिकॉर्ड, विराट कोहली और सुनील नरेन समेत कई दिग्गजों ने रचा इतिहास
आईपीएल 2026
KKR Playoff Equation: कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए प्लेऑफ का समीकरण कैसा है? कैसे टॉप-4 में पहुंच सकती है KKR
कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए प्लेऑफ का समीकरण कैसा है? कैसे टॉप-4 में पहुंच सकती है KKR
आईपीएल 2026
पहले मिली कप्तानी और अब टीम से बाहर, क्यों जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे आज का मैच?
पहले मिली कप्तानी और अब टीम से बाहर, क्यों जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे आज का मैच?
आईपीएल 2026
मुंबई ने जीता टॉस, राजस्थान की पहले बैटिंग; RR हारी तो प्लेऑफ से बाहर; देखें प्लेइंग इलेवन
मुंबई ने जीता टॉस, राजस्थान की पहले बैटिंग; RR हारी तो प्लेऑफ से बाहर; देखें प्लेइंग इलेवन
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Case Update: पोस्टमार्टम से खुलेगी ट्विशा डेथ मिस्ट्री? | MP | Breaking
India-America Relations: 'सुरक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर बात हुई'- S. Jaishankar | Marco Rubio
Honda City का नया Facelift आ गया! Hybrid और नए Look के साथ | #honda #hondacity #newupdate #autolive
Honda ZR-V Hybrid debuts in India, Booking open now | Auto Live #hondacity #hondazrv #hybridcars
Best Cars Under ₹30 Lakh in India 2026 | कौन सी कार आपके लिए सही है? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फाल्टा उपचुनाव: जहां TMC के जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां कांग्रेस नहीं ये पार्टी नंबर-2 पर, चौंका रहे आंकड़े
फाल्टा उपचुनाव: जहां TMC के जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां कांग्रेस नहीं ये पार्टी नंबर-2 पर, चौंका रहे आंकड़े
पंजाब
पंजाब: सीमा पार से ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, 28 KG हेरोइन और साढ़े 9 लाख कैश के साथ 4 गिरफ्तार
पंजाब: सीमा पार से ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, 28 KG हेरोइन और साढ़े 9 लाख कैश के साथ 4 गिरफ्तार
विश्व
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
क्रिकेट
ऋषभ पंत से छिनेगी लखनऊ की कप्तानी? LSG के क्रिकेट डायरेक्टर के बयान से मची हलचल
ऋषभ पंत से छिनेगी लखनऊ की कप्तानी? LSG के क्रिकेट डायरेक्टर के बयान से मची हलचल
बॉलीवुड
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
इंडिया
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे और एकनाथ शिंदे समेत 12 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें पूरी लिस्ट
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, एकनाथ शिंदे समेत 12 MPs को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें लिस्ट
ट्रेंडिंग
Video: शादी में मिला ‘सबसे अजीब गिफ्ट’! दूल्हा-दुल्हन को शख्स ने गिफ्ट में दिया सुअर, मेहमान रह गए हैरान
शादी में मिला ‘सबसे अजीब गिफ्ट’! दूल्हा-दुल्हन को शख्स ने गिफ्ट में दिया सुअर, मेहमान रह गए हैरान
लाइफस्टाइल
Mango And Pimples: आम बदनाम है या सच में बढ़ाता है Acne, डॉक्टर्स से जानें पिंपल्स की असली वजह
आम बदनाम है या सच में बढ़ाता है Acne, डॉक्टर्स से जानें पिंपल्स की असली वजह
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget