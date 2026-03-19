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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL नाम पर बड़ा विवाद! BCCI पर लगे गंभीर आरोप, केरल हाई कोर्ट ने दिया जवाब

IPL नाम पर बड़ा विवाद! BCCI पर लगे गंभीर आरोप, केरल हाई कोर्ट ने दिया जवाब

IPL के नाम को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है. केरल हाई कोर्ट ने BCCI को बड़ी राहत देते हुए याचिका खारिज कर दी, वहीं कर्नाटक सरकार ने भी IPL 2026 के मैचों के आयोजन को हरी झंडी दे दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 19 Mar 2026 10:20 AM (IST)
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आईपीएल के नाम को लेकर उठे विवाद पर अब विराम लग गया है. बीसीसीआई (BCCI) को केरल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि “इंडियन प्रीमियर लीग” नाम का इस्तेमाल गैरकानूनी है.

कोर्ट ने याचिका में नहीं पाया दम

यह याचिका अशिक करोत नाम के एक व्यक्ति ने दाखिल की थी, जिन्होंने खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताया था. उनका कहना था कि BCCI अपनी टी20 लीग के लिए “इंडियन प्रीमियर लीग” नाम का उपयोग नहीं कर सकता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और जस्टिस श्याम कुमार वीएम की बेंच ने इस दलील को खारिज कर दिया है. अदालत ने साफ कहा कि इस याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है. कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि IPL कई सालों से चल रहा है और अब जाकर इस तरह का मुद्दा उठाना तर्कसंगत नहीं है.

BCCI को बड़ी राहत, IPL पर कोई असर नहीं

कोर्ट के इस फैसले से BCCI को बड़ी राहत मिली है. इसका मतलब साफ है कि आईपीएल अपने मौजूदा नाम के साथ बिना किसी कानूनी बाधा के आगे भी जारी रहेगा. आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग मानी जाती है और इस पर करोड़ों फैंस की नजर रहती है. ऐसे में इस तरह का विवाद टूर्नामेंट की छवि पर असर डाल सकता था. हालांकि कोर्ट ने अब स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है.

बेंगलुरु में मैचों को भी मिली मंजूरी

इसी बीच आईपीएल 2026 से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है. कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) और RCB को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच आयोजित करने की आधिकारिक अनुमति दे दी है. यह फैसला उस बैठक के बाद लिया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने की थी. इस बैठक में एक्सपर्ट कमेटी, KSCA और RCB के प्रतिनिधियों ने स्टेडियम की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी.

दरअसल, पिछले सीजन में RCB की जीत के बाद हुई भगदड़ के चलते कुछ समय के लिए अनिश्चितता बनी हुई थी, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा के बाद सरकार ने मैचों के आयोजन को मंजूरी दे दी है. 

28 मार्च से शुरू होगा IPL 2026

आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. टूर्नामेंट के पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन RCB का मुकाबला सनराइजर्स हौदराबाद से बेंगलुरु में ही होगा. 

Published at : 19 Mar 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Kerala High Court BCCI RCB IPL INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
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