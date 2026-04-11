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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026'बड़े-बड़े बॉलर्स को डर लग रहा है', वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बैटिंग पर क्या बोले पूर्व भारतीय क्रिकेटर?

'बड़े-बड़े बॉलर्स को डर लग रहा है', वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बैटिंग पर क्या बोले पूर्व भारतीय क्रिकेटर?

Indian Cricketers Reaction on Vaibhav Suryavanshi Batting: वैभव सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ बैटिंग देख भारत के पूर्व क्रिकेटर भी हैरान रह गए हैं. इरफान पठान ने उनको लेकर एक नई थ्योरी सामने रखी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Apr 2026 04:56 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग ने क्रिकेट जगत को तगड़े-तगड़े बल्लेबाज दिए हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी उन सबसे खास लगते हैं. केवल 15 साल की उम्र में उन्होंने जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड जैसे दिग्गज गेंदबाजों को भी नहीं बख्शा. RCB के खिलाफ उनकी 26 गेंद में 78 रन की पारी ने टी20 क्रिकेट को नया आयाम दिया है. उनकी इस पारी ने बड़े-बड़े दिग्गजों को स्तब्ध कार दिया है. वीरेंदर सहवाग ने कहा कि वैभव की बैटिंग में एक पागलपन नजर आता है.

वैभव की बैटिंग पर पूर्व क्रिकेटरों का रिएक्शन

वीरेंदर सहवाग अपने समय के सबसे खूंखार बल्लेबाज हुआ करते थे. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग पर कहा कि ऐसे ज्यादा खिलाड़ी नहीं हैं, जो केवल 15 साल की उम्र में क्रिकेट जगत में इस तरह का उत्साह पैदा करते हों. उन्होंने कहा कि वैभव के पागलपन और निडरता का एक खास तरीका है और उनके लिए आसमान ही आखिरी सीमा नजर आती है. वहीं रविचंद्रन आश्विन ने वैभव को नया नाम देकर उन्हें 'Vaiball Suryavanshi' कहा.

बड़े-बड़े गेंदबाज डर रहे हैं

स्टार स्पोर्ट्स के शो पर चर्चा करते हुए इरफान पठान ने कहा कि बड़े-बड़े गेंदबाज भी वैभव सूर्यवंशी से डरे हुए हैं. इरफान ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में किसी 15 साल के खिलाड़ी को ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते और बड़े गेंदबाजों को निशाना बनाते नहीं देखा है. इरफान ने कहा कि 15 साल का बच्चा ही तो है और उन्हें ऐसा करते देखना अविश्वसनीय है. साथ ही उन्होंने थ्योरी भी दी है कि वैभव का माइंडसेट ही ऐसा हो सकता है कि वो बड़े गेंदबाजों को ही टारगेट करेंगे.

दूसरी ओर हरभजन सिंह ने कहा कि जोश हेजलवुड सोचकर आए होंगे कि वे ऑस्ट्रेलिया के टॉप गेंदबाजों में से एक हैं, लेकिन वैभव ने उन्हें भी नहीं बख्शा और उनके ओवर में 19 रन कूट डाले. 

वीडियो गेम जैसा लगता है

पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट को ऐसे खेलते हैं, जैसे यह कोई वीडियो गेम हो. उन्होंने कहा कि कभी 15 साल के खिलाड़ी को देख टी20 बल्लेबाजी इतनी आसान नहीं लगी. उन्होंने भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार गेंदबाजों की पहली गेंद पर बाउंड्री बटोरी है.

 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 11 Apr 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Irfan Pathan HARBHAJAN SINGH Vaibhav Suryavanshi IPL 2026
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