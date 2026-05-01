हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026पूरे साल की ICC रैंकिंग, इन दो देशों का दबदबा, जानें नंबर-1 कौन; टीम इंडिया का कैसा रहा रिजल्ट

पूरे साल की ICC रैंकिंग, इन दो देशों का दबदबा, जानें नंबर-1 कौन; टीम इंडिया का कैसा रहा रिजल्ट

ICC Rankings Annual Update: आईसीसी रैंकिंग के वार्षिक अपडेट में भारत और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दबदबा बनाया हुआ है. देख लीजिए पुरुष और महिलाओं की ताजा रैंकिंग.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 May 2026 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने टीमों की ताजा रैंकिंग जारी की है. टेस्ट फॉर्मेट में पुरुष और महिला, दोनों में ऑस्ट्रेलिया ने दबदबा बनाए रखा है. वहीं 2025 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर आ रही भारत की महिला क्रिकेट टीम को वनडे रैंकिंग में कोई खास फायदा नहीं हुआ है. पुरुषों की टेस्ट, वहीं महिलाओं की वनडे और टेस्ट रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया टॉप पर विराजमान है.

आईसीसी रैंकिंग के वार्षिक अपडेट में मई 2025 के बाद खेले गए सभी मुकाबलों को 100 प्रतिशत भार दिया जाता है. वहीं पिछले 2 साल के परिणामों को 50 प्रतिशत के अनुपात में शामिल किया जाता है. वार्षिक अपडेट में भारत ने पुरुषों की वनडे और टी20 रैंकिंग में पहला स्थान सुरक्षित रखा है.

ODI और टी20 में भारत का दबदबा, टेस्ट में भी फायदा

आईसीसी रैंकिंग के वार्षिक अपडेट के बाद पुरुषों की ODI और टी20 रैंकिंग में टीम इंडिया ने पहला स्थान सुरक्षित रखा है. वनडे रैंकिंग में भारत के 119 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जबकि टी20 में टीम इंडिया 273 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप पर विराजमान है.

टेस्ट में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया सीरीज में 0-2 से हार मिली थी. इसके बावजूद भारत ने ताजा टेस्ट रैंकिंग में एक स्थान की छलांग लगाकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है. भारतीय टीम को अपने प्रदर्शन के बलबूते यह फायदा नहीं मिला है. सच्चाई यह है कि एशेज सीरीज 1-4 से हारने पर इंग्लैंड को तगड़ा नुकसान हुआ है, जिससे वह एक स्थान नीचे फिसलकर चौथे स्थान पर चली गई है.

यह भी पढ़ें: इससे शर्मनाक क्या होगा? IPL के बीच 2 क्रिकेटर गिरफ्तार, महिलाओं की नहाते हुए बना रहे थे वीडियो

महिला टीम की ताजा रैंकिंग

महिला वनडे और टी20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा है. टेस्ट में 163 रेटिंग पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम टॉप पर विराजमान है, जो रेटिंग अंकों के मामले में दूसरे स्थान पर मौजूद इंग्लैंड से 45 पॉइंट्स आगे है. दूसरी ओर टी20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के 295 अंक हैं और यहां भी इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है. भारत की महिला क्रिकेट टीम, वनडे और टी20, दोनों फॉर्मेट में दुनिया की नंबर-3 टीम बनी हुई है.

टीम इंडिया का रिजल्ट

पुरुषों की बात करें तो भारत ने पिछले 12 महीनों के भीतर 9 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उसे केवल दो जीत नसीब हुई. वनडे में टीम इंडिया ने मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था, लेकिन मई 2025 से लेकर अब तक टीम इंडिया ने 3 में से दो वनडे सीरीज हारी हैं. दूसरी ओर भारतीय टीम ने इसी साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 मेंस का खिताब जीता है.

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पिछले एक साल में वनडे क्रिकेट में ट्राई सीरीज जीती और इतिहास में पहली बार महिला ODI  वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता था. भारत की महिलाओं ने पिछले 12 महीने के अंतराल में 4 टी20 सीरीज खेली, जिनमें उसने तीन सीरीज अपने नाम करने में सफलता पाई.

यह भी पढ़ें:

IPL में LSG नहीं दे रही मौका, अब इस लीग में खेलेंगे अर्जुन तेंदुलकर, BCCI से मिली इजाजत

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 01 May 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team ICC Ranking Test Ranking Latest ICC Rankings
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
पूरे साल की ICC रैंकिंग, इन दो देशों का दबदबा, जानें नंबर-1 कौन; टीम इंडिया का कैसा रहा रिजल्ट
पूरे साल की ICC रैंकिंग, इन दो देशों का दबदबा, जानें नंबर-1 कौन; टीम इंडिया का कैसा रहा रिजल्ट
आईपीएल 2026
RR vs DC Live Score: आज जयपुर में राजस्थान और दिल्ली की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल की अपडेट
LIVE: आज जयपुर में राजस्थान और दिल्ली की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल की अपडेट
आईपीएल 2026
9वें नंबर पर MI, 8 मैच में सिर्फ 2 जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है मुंबई इंडियंस: जानें समीकरण
9वें नंबर पर MI, 8 मैच में सिर्फ 2 जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है मुंबई इंडियंस: जानें समीकरण
आईपीएल 2026
IPL में LSG नहीं दे रही मौका, अब इस लीग में खेलेंगे अर्जुन तेंदुलकर, BCCI से मिली इजाजत
IPL में LSG नहीं दे रही मौका, अब इस लीग में खेलेंगे अर्जुन तेंदुलकर, BCCI से मिली इजाजत
Advertisement

वीडियोज

Ek Din Movie Review: Sai Pallavi और Junaid Khan की दमदार एक्टिंग, लेकिन कमजोर कहानी और लॉजिक की कमी
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की शानदार प्रस्तुति, पावरफुल और इमोशनल फिल्म
47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
एग्जिट पोल: BJP बंगाल में सरकार को लेकर आश्वस्त, CM फेस को लेकर दिया बड़ा अपडेट
एग्जिट पोल: BJP बंगाल में सरकार को लेकर आश्वस्त, CM फेस को लेकर दिया बड़ा अपडेट
महाराष्ट्र
CM ममता के स्ट्रॉन्ग रूम जाने पर संजय राउत बोले, 'इलेक्शन के बाद लोगों को डर लगता है कि...'
CM ममता के स्ट्रॉन्ग रूम जाने पर संजय राउत बोले, 'इलेक्शन के बाद लोगों को डर लगता है कि...'
आईपीएल 2026
9वें नंबर पर MI, 8 मैच में सिर्फ 2 जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है मुंबई इंडियंस: जानें समीकरण
9वें नंबर पर MI, 8 मैच में सिर्फ 2 जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है मुंबई इंडियंस: जानें समीकरण
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
ट्रेंडिंग
Viral Video: सबसे बड़ी योद्धा है मां... सिर पर बोरी और कमर पर बच्चा, इस महिला का वीडियो उड़ा देगा होश
सबसे बड़ी योद्धा है मां... सिर पर बोरी और कमर पर बच्चा, इस महिला का वीडियो उड़ा देगा होश
चुनाव 2026
Assembly Election Results 2026 Live : विजय का TVK के नेताओं को निर्देश- रिजल्ट आने तक एक इंच भी न हिलें, मतगणना केंद्र पर पहुंचें
LIVE: विजय का TVK के नेताओं को निर्देश- रिजल्ट आने तक एक इंच भी न हिलें, मतगणना केंद्र पर पहुंचें
Parenting
Parenting Tips: स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल कौन जीतेगा? Exit Poll के बाद अखिलेश यादव के दावे से चौंक जाएंगी ममता बनर्जी
बंगाल कौन जीतेगा? Exit Poll के बाद अखिलेश यादव के दावे से चौंक जाएंगी ममता बनर्जी
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Embed widget