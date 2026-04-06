IPL में बारिश आने पर कैसे निकलता है मैच का रिजल्ट? जानें इसको लेकर BCCI का नियम

BCCI Rain Rain Rule IPL: IPL 2026 टूर्नामेंट का 12वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा है. KKR की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन 4 ओवर पूरे होने से पहले ही बारिश आ गई. क्या आप उस नियम से वाकिफ हैं कि आईपीएल के लीग स्टेज मैच में बारिश आने पर रिजल्ट कैसे निकलता है? यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

क्या है बारिश को लेकर नियम?

जब IPL के लीग स्टेज मैच में बारिश आ जाए तो मुकाबले को तुरंत रद्द नहीं किया जाता है. BCCI के नियमानुसार बारिश रुकने का इंतजार किया जाता है, लेकिन ज्यादा समय खराब होने पर ओवरों में कटौती होने लगती है. कम से कम पांच-पांच ओवर का मैच करवाने की कोशिश की जाती है.

5-5 ओवर के मैच के लिए कट-ऑफ टाइम की घोषणा की जाती है. अगर कट-ऑफ टाइम तक दोनों पारियों में पांच-पांच ओवर का खेल नहीं हो पाता है तो मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया जाता है. लीग स्टेज मैचों के लिए रिजर्व डे का कोई नियम नहीं होता है. इसलिए मैच रद्द होने पर दोनों टीमों को एक-एक अंक दिया जाता है.

बड़ी मुश्किल में KKR

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बड़ी मुश्किल में फंस गई है. हर्षित राणा और आकाशदीप के रूप में टीम के 2 मेन तेज गेंदबाज बाहर हो चुके हैं. उनकी गैरमौजूदगी में कोलकाता टीम की पेस बॉलिंग यूनिट पूरी एक्सपोज हो चुकी है. एक और बड़ी मुश्किल यह है कि टीम के पास बड़े-बड़े धुरंधर बल्लेबाज हैं, लेकिन उनकी फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है. गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी KKR की टीम संघर्ष कर रही है.

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