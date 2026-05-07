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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 में एक गेंद डॉट होने पर कितने पेड़ लगाती है BCCI? इस सीजन के आंकड़े जान चौंक जाएंगे आप

IPL 2026 में एक गेंद डॉट होने पर कितने पेड़ लगाती है BCCI? इस सीजन के आंकड़े जान चौंक जाएंगे आप

BCCI Dot Ball Green Initiative IPL: इंडियन प्रीमियर लीग में हर एक डॉट गेंद पर बीसीसीआई कितने पेड़ लगाती है. अब तक पूरे आईपीएल 2026 सीजन में कितने पेड़ लगाए जा चुके हैं?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 May 2026 05:16 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों में अक्सर आपने देखा होगा कि डॉट गेंद होने पर हरा पेड़ दिखाया जाता है. इस हरे पेड़ का मतलब क्या होता है इसका भला IPL से क्या लेना-देना. दरअसल टाटा ग्रुप के साथ मिलकर BCCI ने मिलकर एक हरित पहल की शुरुआत की थी. साल 2023 में इस पहल की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत आईपीएल के मैचों में फेंकी गई हर एक डॉट गेंद के लिए 19 पेड़ लगाए जाएंगे. हालांकि प्लेऑफ मैचों के लिए पेड़ों की संख्या बढ़कर 500 हो जाती है. मतलब प्लेऑफ मैचों में प्रत्येक डॉट गेंद के लिए बीसीसीआई 500 पेड़ लगाती है.

आईपीएल के मैचों में जब भी कोई डॉट गेंद फेंकी जाती है, उसके लिए 19 पेड़ लगाए जाते हैं. बताया जा रहा है कि IPL 2026 में अब तक इस पहल के तहत 6 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं. मान लीजिए यदि आईपीएल मैच की दोनों पारियों में मिलाकर 50 डॉट गेंद फेंकी जाती हैं तो उसके लिए 950 पेड़ लगाए जाएंगे.

गेंदबाजों की बात करें तो आईपीएल 2026 में अकेले मोहम्मद सिराज ही 109 डॉट बॉल फेंक चुके हैं. वहीं जोफ्रा आर्चर और कगिसो रबाड़ा भी इस सीजन 100 से अधिक डॉट बॉल कर चुके हैं. इसका मतलब ये तीन गेंदबाज ही अब तक पूरे सीजन में 6,000 से अधिक पेड़ लगाए जाने का कारण बन चुके हैं. मोहम्मद शमी और अंशुल कंबोज ने भी इस सीजन ढेरों डॉट गेंद फेंकी हैं.

एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का रिकॉर्ड डेल स्टेन के नाम है. उन्होंने 2013 सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए 211 डॉट बॉल फेंकी थीं. मगर उन दिनों बीसीसीआई की यह हरित क्रांति शुरू नहीं हुई थी. आमतौर पर एक सीजन में 3000-5000 डॉट बॉल फेंकी जाती हैं. उस आधार पर बीसीसीआई प्रत्येक सीजन लाखों पेड़ लगाकर दुनिया भर में लोगों को हरित क्रांति से जुड़ने की प्रेरणा देता है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 May 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
BCCI INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
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