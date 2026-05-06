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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 में कुल कितने नाबालिग क्रिकेटर खेल रहे हैं? क्या वैभव सूर्यवंशी हैं इकलौते? जानें क्यों मचा बवाल

IPL 2026 में कुल कितने नाबालिग क्रिकेटर खेल रहे हैं? क्या वैभव सूर्यवंशी हैं इकलौते? जानें क्यों मचा बवाल

IPL 2026 Minor Players: आईपीएल के बीच वैभव सूर्यवंशी की उम्र को लेकर बवाल मच गया. तो आइए जानते हैं कि सीजन में कितने नाबालिग खिलाड़ी खेल रहे हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 06 May 2026 08:16 PM (IST)
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15 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से गेंदबाजों को परेशान कर रहे हैं. उनकी बैटिंग से फैंस का अच्छा मनोरंजन हो रहा है. गौर करने वाली बात यह है कि सीजन के बीच राजस्थान रॉयल्स के वैभव की उम्र चर्चा का विषय बनी. कथित तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता सीएम शिवकुमार नायक ने कहा कि राजस्थान की टीम वैभव से बाल मजदूरी करवा रही है क्योंकि वह नाबालिग हैं. इस बयान से सीजन के बीच बवाल मच गया है.

शिवकुमार नायक ने धमकी देते हुए कहा कि वह वैभव सूर्यवंशी को लेकर राजस्थान की फ्रेंचाइजी पर FIR भी करेंगे. उनका कहना है कि इस वैभव को इस उम्र में आईपीएल खेलने की बजाय पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. तो आइए जानते हैं कि इस सीजन कितने नाबालिग खिलाड़ी खेल रहे हैं. 

IPL 2026 में खेलने वाले नाबालिग खिलाड़ी

गौर करने वाली बात यह है कि मौजूदा सीजन में खेलने वाले सिर्फ वैभव सूर्यवंशी ही नाबालिग खिलाड़ी हैं. वैभव के अलावा कई और युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कुछ ही ज्यादा है. जैसे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले आयुष म्हात्रे की उम्र 18 साल है. इसी तरह कुछ खिलाड़ी 19 साल के भी हैं. 

IPL 2026 में खेलने वाले टॉप-5 युवा खिलाड़ी

वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स)- 15 साल 40 दिन (मौजूदा उम्र)

आयुष म्हात्रे (चेन्नई सुपर किंग्स)- 18 साल 294 दिन (मौजूदा उम्र)

साहिल परख (दिल्ली कैपिटल्स)- 18 साल 333 दिन (मौजूदा उम्र)

सात्विक देसवाल (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)- 19 साल 44 दिन (मौजूदा उम्र)

विहान मल्होत्रा (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)- 19 साल 125 दिन (मौजूदा उम्र)

वैभव सूर्यवंशी ने खींचा सबका ध्यान 

वैभव ने आईपीएल में सभी का ध्यान खींचा. बिहार से आने वाले वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने पिछले सीजन यानी 2025 आईपीएल में 1.1 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा गया था. पहले ही सीजन उन्होंने अपनी दमदार बल्लेबाजी से सबको हैरान कर दिया था. वैभव ने पिछले सीजन सिर्फ 35 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया था. इसके साथ वह आईपीएल में सबसे तेज सेंचुरी बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए थे. वहीं ओवरऑल वह टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं. लिस्ट में क्रिस गेल पहले नंबर पर हैं, जिन्होंने गेंदों में सेंचुरी पूरी की थी. 

 

यह भी पढ़ें: IPL में खेलने की क्या है जरूरी उम्र? क्या 10 साल का खिलाड़ी भी कर सकता है डेब्यू

CM शिवकुमार राजस्थान रॉयल्स पर दर्ज कराएंगे FIR, वैभव सूर्यवंशी से जुड़ा है मामला; 'बाल मजदूरी' का किया जिक्र

Published at : 06 May 2026 08:16 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi Minor Players
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