IPL रिकॉर्ड बुक में हेनरिक क्लासेन का नाम दर्ज, रोहित शर्मा वाले ऐतिहासिक क्लब में मारी एंट्री

Heinrich Klaasen IPL 2026 Record: आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे हेनरिक क्लासेन का बल्ला जमकर बोल रहा है. सीजन के 56 मैचों हो जाने के बाद क्लासेन सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने सिर पर सजाए हुए हैं. उन्होंने 12 मैचों की 12 पारियों में 50.80 के शानदार औसत और 153.94 के स्ट्राइक रेट से 508 रन बना लिए हैं.

गौर करने वाली बात यह है कि क्लासेन के अलावा ऑरेंज कैप की लिस्ट में शामिल होने वाले बाकी करीब 5 बल्लेबाजों को अगर देखा जाए, तो सभी टॉप ऑर्डर में खेलने वाले हैं. सिर्फ क्लासेन इकलौते ऐसे खिलाड़ी जो मिडिल ऑर्डर में खेलने के बावजूद सबसे ज्यादा रन बनाने में अव्वल हैं. इसी के साथ उन्होंने IPL की रिकॉर्ड बुक में अपना दर्ज कराते हुए एक ऐतिहासिक लिस्ट में खुद को शामिल कर लिया है. रोहित शर्मा भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं.

हेनरिक क्लासेन का बड़ा रिकॉर्ड

दरअसल अब क्लासेन उन चुनिंदा खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने आईपीएल के एक सीजन में नंबर चार या उससे नीचे बैटिंग करते हुए 500 से ज्यादा रन बनाए हों. फिलहाल ऋषभ पंत इस लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. पंत ने 2018 के सीजन में 579 रन बनाए थे. गौर करने वाली बात यह है कि अभी क्लासेन के पास पंत का रिकॉर्ड तोड़ने का पूरा मौका है. इस लिस्ट में रोहित शर्मा 538 रनों के साथ मौजूद हैं.

एक IPL सीजन में नंबर 4 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए 500+ रन

579 - ऋषभ पंत (दिल्ली डेयरडेविल्स, 2018)

573 - रियान पराग (राजस्थान रॉयल्स, 2024)

538 - रोहित शर्मा (मुंबई इंडियंस, 2013)

513 - ग्लेन मैक्सवेल (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 2021)

508* - हेनरिक क्लासेन (सनराइजर्स हैदराबाद, 2026)

हेनरिक क्लासेन का आईपीएल करियर

बात करें क्लासेन के आईपीएल करियर की, तो अब तक उन्होंने टूर्नामेंट में 61 मैच खेल लिए हैं, जिनकी 57 पारियों में बैटिंग करते हुए 42.29 की औसत और 165.39 के स्ट्राइक रेट से 1988 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 12 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 105* रनों का रहा है.

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