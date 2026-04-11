क्या राजस्थान रॉयल्स ने बढ़ाई वैभव सूर्यवंशी की सैलरी? IPL 2026 में कितना पैसा मिलेगा

आईपीएल 2026 (IPL 2026) में वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) का नाम चारों तरफ गंजू रहा है. वैभव लगातार अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाज से फैंस को दीवाना बना रहे हैं. बीते शुक्रवार (10 अप्रैल) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के वैभव ने रन चेज करते हुए 26 गेंदों में 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से 78 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. क्या इस पारी के बाद राजस्थान ने वैभव की सैलरी बढ़ाई है? तो आइए जानते हैं कि इस सीजन उन्हें कितनी सैलरी मिल रही है.

तो आपको बता दें कि राजस्थान ने आईपीएल 2025 के लिए हुए मेगा ऑक्शन में वैभव सूर्यवंशी को 1.10 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था. पहले सीजन में वैभव ने फ्रेंचाइजी के लिए 7 मैच खेले, जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया. अगले यानी मौजूदा सीजन के लिए राजस्थान ने वैभव को रिटेन किया. अब सवाल यह है कि क्या 2026 के आईपीएल में वैभव को ज्यादा पैसा मिल रहा है.

IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी की सैलरी

पिछले सीजन की तरह, 2026 के सीजन में भी वैभव को 1.10 करोड़ रुपये की सैलरी मिलेगी. यह सैलरी उन्हें पूरे सीजन के लिए मिलेगी. फ्रेंचाइजी की तरफ से वैभव की सैलरी में इजाफा नहीं किया गया है. लेकिन बीसीसीआई के एक नियम के तहत वैभव को हर मैच के लिए 7.50 लाख रुपये अलग से मैच फीस के रूप में मिलेंगे.

दरअसल, बीसीसीआई के नियम के मुताबिक आईपीएल की प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर सहित) में रहने वाले सभी खिलाड़ियों को 7.50 लाख रुपये की मैच फीस मिलेगी. अगर वैभव लीग के सभी 14 मैच खेलते हैं, तो उन्हें 90 लाख रुपये मैच फीस के रूप में मिलेंगे. इस लिहाज से वैभव सीजन में कॉन्ट्रैक्ट और अलग से मिलने वाली मैच फीस को मिलाकर 2 करोड़ रुपये कमा सकते हैं. बताते चलें कि बीसीसीआई ने यह नियम 2025 सीजन से लागू किया था.

वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल करियर

वैभव ने अब तक अपने आईपीएल करियर में 11 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 11 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 41.09 की औसत और 229.44 के स्ट्राइक रेट से 452 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक निकल चुके हैं.

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