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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026हार्दिक पांड्या का पंजाब किंग्स में जाना कंफर्म! MI से खेलेंगे अर्शदीप; ट्रेड डील पर आया अपडेट

हार्दिक पांड्या का पंजाब किंग्स में जाना कंफर्म! MI से खेलेंगे अर्शदीप; ट्रेड डील पर आया अपडेट

Hardik Pandya Trade Punjab Kings: हार्दिक पांड्या CSK या KKR नहीं बल्कि पंजाब किंग्स को जॉइन करने वाले हैं. इसी सप्ताह हार्दिक के पंजाब में जाने की आधिकारिक घोषणा संभव है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 03 Nov 2026 11:53 AM (IST)
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हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स में जा सकते हैं. जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हार्दिक के ट्रेड में अचानक पंजाब फ्रेंचाइजी की एंट्री हो गई है. खबर है कि पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस हार्दिक की ट्रेड डील फाइनल करने के बहुत करीब हैं. बदले में अर्शदीप सिंह और विष्णु विनोद मुंबई इंडियंस को जॉइन कर सकते हैं.

स्पोर्टस्टार के अनुसार हार्दिक पांडया के बदले अर्शदीप सिंह और विष्णु विनोद की ट्रेड डील पर पंजाब और मुंबई मैनेजमेंट में सहमति बन गई है. बताया जा रहा है कि पहले IPL के अधिकारी इस ट्रेड को मंजूरी देंगे और इसी सप्ताह हार्दिक पांड्या के ट्रेड की आधिकारिक पुष्टि की जा सकती है. 

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मुंबई ने की थी पहल

रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेड डील का विचार मुंबई इंडियंस की तरफ से सामने आया था, जिसमें हार्दिक पांड्या के बदले एक तेज गेंदबाज को ट्रेड करने की बात कही गई थी. जब PBKS फ्रेंचाइजी के सामने हार्दिक पांड्या को ट्रेड करने का विकल्प आया, उसके बाद बदले में अर्शदीप सिंह और विष्णु विनोद को MI में भेजने पर चर्चा शुरू हुई थी.

मुंबई इंडियंस हार्दिक को ट्रेड करने के लिए 3 अलग-अलग फ्रेंचाइजी के साथ संपर्क में आई थी. उनमें से सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स ही अकेली फ्रेंचाइजी रही, जिसके साथ ट्रेड पर बात एडवांस लेवल तक आगे बढ़ पाई थी, जिसमें हार्दिक के बदले एक से अधिक खिलाड़ियों के ट्रेड पर विचार किया गया था.

पंजाब के खेमे में हलचल

अगर अर्शदीप पंजाब किंग्स से चले जाते हैं, तो रिकी पोंटिंग की कोचिंग वाली टीम में एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज का स्थान खाली हो जाएगा. ऐसे में PBKS की लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ एक और ट्रेड डील होने की संभावना है, जिसमें मोहसिन खान और मार्कस स्टोइनिस की अदला-बदली संभव है. यह कहना गलत नहीं कि हार्दिक के पंजाब में आने के बाद मार्कस स्टोइनिस का प्रभाव कम हो जाएगा.

हार्दिक पांड्या की बात करें तो IPL 2026 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 16.35 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. दूसरी ओर अर्शदीप सिंह को पंजाब किंग्स से 18 करोड़ रुपये मिले थे. यह भी देखने योग्य बात होगी कि दोनों अगर नई टीम जॉइन करते हैं तो उन्हें कितना पैसा मिलेगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 03 Nov 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
MUMBAI INDIANS HARDIK PANDYA PUNJAB KINGS IPL 2027
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