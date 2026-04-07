वैभव सूर्यवंशी बहुत छोटी उम्र में बड़े-बड़े गेंदबाजों की धुनाई करते आए हैं. पारी की पहली ही गेंद से बाउंड्री बटोरने की मानसिकता उन्हें गेंदबाजों के लिए एक बुरा सपना साबित करती है. इसी सीजन वैभव सूर्यवंशी बहुत छोटी उम्र में बड़े-बड़े गेंदबाजों की धुनाई करते आए हैं. पारी की पहली ही गेंद से बाउंड्री बटोरने की मानसिकता उन्हें गेंदबाजों के लिए एक बुरा सपना साबित करती है. इसी सीजन अपने सबसे पहले मैच में सूर्यवंशी ने CSK के खिलाफ 17 गेंद में 52 रन ठोक दिए थे.

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या भी वैभव सूर्यवंशी के फैन बन गए हैं. उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें हार्दिक, वैभव का बैट चेक करते दिख रहे हैं. दोनों ने थोड़ी देर बातचीत भी की, इस दौरान वैभव का बैट चेक करते हुए हार्दिक मुसकुराते दिखे. उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

237 का है स्ट्राइक रेट

वैभव सूर्यवंशी को IPL 2025 में बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवॉर्ड मिला था. आईपीएल 2026 में उन्होंने अब तक उसी तूफानी स्ट्राइक रेट को बरकरार रखा है. राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव ने अब तक 237.14 के स्ट्राइक रेट से 83 रन बनाए हैं. उन्होंने CSK के खिलाफ 52 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी.

Hardik Pandya had words and checked the bat of Vaibhav Suryavanshi at Guwahati Stadium.👀 pic.twitter.com/70cYaxDUBP — Maina Singh (@Maina_Singhx77) April 7, 2026

वैभव सूर्यवंशी को लंबे-लंबे छक्के लगाना पसंद है. उन्होंने अब तक IPL 2026 में 2 मैच खेलकर 6 छक्के लगाए हैं. वो अब तक सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं. वैभव राजस्थान के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. इस सूची में उनसे आगे सिर्फ ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल हैं, उन दोनों ने अब तक 93 रन बनाए हैं.

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