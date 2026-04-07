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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Vaibhav Suryavanshi कैसे मारते हैं लंबे-लंबे छक्के? हार्दिक पांड्या भी जानने पहुंचे, तस्वीर हुई वायरल

Vaibhav Suryavanshi कैसे मारते हैं लंबे-लंबे छक्के? हार्दिक पांड्या भी जानने पहुंचे, तस्वीर हुई वायरल

Vaibhav Suryavanshi Hardik Pandya: वैभव सूर्यवंशी बहुत लंबे-लंबे छक्के लगाने में माहिर हैं. हार्दिक पांड्या भी वैभव का बैट चेक करने पहुंचे हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Apr 2026 10:11 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी बहुत छोटी उम्र में बड़े-बड़े गेंदबाजों की धुनाई करते आए हैं. पारी की पहली ही गेंद से बाउंड्री बटोरने की मानसिकता उन्हें गेंदबाजों के लिए एक बुरा सपना साबित करती है. इसी सीजन वैभव सूर्यवंशी बहुत छोटी उम्र में बड़े-बड़े गेंदबाजों की धुनाई करते आए हैं. पारी की पहली ही गेंद से बाउंड्री बटोरने की मानसिकता उन्हें गेंदबाजों के लिए एक बुरा सपना साबित करती है. इसी सीजन अपने सबसे पहले मैच में सूर्यवंशी ने CSK के खिलाफ 17 गेंद में 52 रन ठोक दिए थे.

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या भी वैभव सूर्यवंशी के फैन बन गए हैं. उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें हार्दिक, वैभव का बैट चेक करते दिख रहे हैं. दोनों ने थोड़ी देर बातचीत भी की, इस दौरान वैभव का बैट चेक करते हुए हार्दिक मुसकुराते दिखे. उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

237 का है स्ट्राइक रेट

वैभव सूर्यवंशी को IPL 2025 में बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवॉर्ड मिला था. आईपीएल 2026 में उन्होंने अब तक उसी तूफानी स्ट्राइक रेट को बरकरार रखा है. राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव ने अब तक 237.14 के स्ट्राइक रेट से 83 रन बनाए हैं. उन्होंने CSK के खिलाफ 52 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. 

वैभव सूर्यवंशी को लंबे-लंबे छक्के लगाना पसंद है. उन्होंने अब तक IPL 2026 में 2 मैच खेलकर 6 छक्के लगाए हैं. वो अब तक सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं. वैभव राजस्थान के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. इस सूची में उनसे आगे सिर्फ ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल हैं, उन दोनों ने अब तक 93 रन बनाए हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 Apr 2026 10:11 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals MUMBAI INDIANS RR Vs MI Vaibhav Suryavanshi IPL 2026
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