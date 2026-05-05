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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 के बाद हार्दिक पांड्या से छिनेगी कप्तानी? MI के मैनेजमेंट ने दिया जवाब 

IPL 2026 के बाद हार्दिक पांड्या से छिनेगी कप्तानी? MI के मैनेजमेंट ने दिया जवाब 

Hardik Pandya Mumbai Indians: हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस IPL 2026 में खराब प्रदर्शन कर रही है. तो क्या खराब प्रदर्शन के चलते हार्दिक को कप्तानी से हटाया जाएगा?

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 05 May 2026 08:41 PM (IST)
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Hardik Pandya Mumbai Indians Captaincy Risk: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की तरफ से काफी खराब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. कई लोग टीम के इस प्रदर्शन के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या खराब प्रदर्शन के चलते हार्दिक से मुंबई की कप्तानी छिन जाएगी? टीम मैनेजमेंट ने बड़े ही साफ शब्दों में इस सवाल का जवाब दे दिया है. 

बता दें कि 2022 में गुजरात टाइटंस को डेब्यू सीजन में चैंपियन बनाने वाले हार्दिक 2024 में एक बार फिर मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े थे. लेकिन इस बार हार्दिक ने बतौर कप्तान मुंबई का हाथ थामा. उन्होंने टीम को 5 ट्रॉफी जितवा चुके रोहित शर्मा को रिप्लेस किया. हालांकि अब तक मुंबई में कप्तान के रूप में हार्दिक को कुछ खास सफलता नहीं मिली है.

खराब प्रदर्शन, हार्दिक से छिनेगी मुंबई की कप्तानी?

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से कहा गया, "टीम मैनेजमेंट पांड्या का सपोर्ट करना जारी रखे हुए है और टीम की समस्याओं को उनकी लीडरशिप क्वालिटी की परछाई नहीं मानता है. इसके बजाय, उनका मानना ​​है कि एमआई टूर्नामेंट में खेल की बदलती शैली के अनुरूप ढलने में धीमी रही है."

इससे एक बात तो साफ हो गई है कि मुंबई के खराब प्रदर्शन का ठीकरा हार्दिक पांड्या पर नहीं फोड़ा जा रहा है. हार्दिक अगले सीजन यानी 2027 के आईपीएल में भी मुंबई की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे. 

सीजन में मुंबई इंडियंस का करियर 

हार्दिक ने अब तक अपने आईपीएल करियर में 160 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 148 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 27.83 की औसत और 146.35 के स्ट्राइक रेट से 2895 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 10 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 91 रनों का रहा. बाकी गेंदबाजी करते हुए 115 पारियों में हार्दिक ने 33.39 की औसत से 82 विकेट अपने नाम किए हैं, जिसमें बेस्ट फिगर 5/36 का रहा. हार्दिक ने 9.37 की इकॉनमी से रन खर्च किए हैं. बताते चलें कि हार्दिक 2015 से आईपीएल में खेल रहे हैं. उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए ही आईपीएल डेब्यू किया था. 

 

यह भी पढे़ं: IPL 2026 की इस पॉइंट्स टेबल में टॉप पर मुंबई, CSK दूसरे पर; जानें सभी टीमों का हाल

Published at : 05 May 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
MUMBAI INDIANS HARDIK PANDYA IPL 2026
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