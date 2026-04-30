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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026AAP छोड़कर भाजपा में गए हरभजन सिंह ने पंजाब सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा

AAP छोड़कर भाजपा में गए हरभजन सिंह ने पंजाब सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा

Harbhajan Singh Moves to Punjab Haryana High Court: आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में हर राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने सिक्योरिटी मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Apr 2026 05:32 PM (IST)
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भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जॉइन की थी. उन्होंने अपनी सुरक्षा हटाए जाने के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हरभजन ने अपनी याचिका में पंजाब सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर उनकी सुरक्षा क्यों हटाई गई है.

कुछ दिन पहले ही एक वीडियो सामने आया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरभजन सिंह के घर की बाहरी दीवार पर 'गद्दार' लिख दिया था. हरभजन ने अपनी याचिका में 'गद्दार' लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है.

हरभजन सिंह द्वारा दायर याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने एक्शन लेते हुए पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 12 मई तय की गई है. आपको याद दिला दें कि हरभजन के भाजपा में शामिल होने के बाद जालंधर स्थित उनके घर के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी. मगर बीते शनिवार हरभजन की सुरक्षा वापस ले ली गई थी. पूर्व क्रिकेटर ने सुरक्षा बहाल किए जाने की मांग की है. 

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आपको याद दिला दें कि राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, स्वाती मालिवाल, संदीप पाठक, विक्रम साहनी और राजिंदर गुप्ता, इन 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है. इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें पंजाब का गद्दार कहकर संबोधित किया था.

हरभजन सिंह के राजनीतिक करियर पर प्रकाश डालें तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के जारी राजनीति में कदम रखा था. मार्च 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब से उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया था. उसके करीब चार महीने बाद जुलाई 2022 में उन्होंने राज्यसभा सनसद के रूप में शपथ ली थी. मगर अप्रैल 2026 में उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा जॉइन कर ली है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 30 Apr 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Punjab & Haryana High Court HARBHAJAN SINGH
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