फाइनल में बजा गुजरात का बैंड, दूसरे खिताब के लिए RCB के सामने 156 का लक्ष्य

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026फाइनल में बजा गुजरात का बैंड, दूसरे खिताब के लिए RCB के सामने 156 का लक्ष्य; गिल-सुदर्शन-बटलर सब फ्लॉप

RCB vs GT Final: फाइनल में गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 156 रनों का लक्ष्य रखा है. टीम के लिए सुंदर ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 50* रन बनाए.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 31 May 2026 09:41 PM (IST)
RCB vs GT Final 1st Innings: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे IPL 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए वाशिंगटन सुंदर ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 37 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 50* रन बनाए. टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल, जोस बटलर और साई सुदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप दिखे. इस दौरान बेंगलुरु के लिए रसिख सलाम दार ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए. 

मुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग का न्योता पाने वाली गुजरात शुरुआत से ही फ्लॉप नजर आई. टीम ने पहला विकेट 22 रन स्कोर पर गंवा दिया था, जब कप्तान शुभमन गिल सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे. 

इसके बाद टीम को दीसरा झटका 26 रन पर, तीसरा 55 रन पर, चौथा 73 रन पर, पांचवां 99 रन पर, छठा 115 रन पर, सातवां 142 रन पर और आठवां 151 रन पर लगा. 

सबसे बड़ी पारी खेलने वाले सुंदर के अलावा टीम के लिए साई सुदर्शन ने 12 रन, कप्तान शुभमन गिल ने 10 रन, निशांत सिंधु ने 20 रन, जोस बटलर ने 19 रन, अरशद खान ने 15 रन, राहुल तेवतिया ने 07 रन जेसन होल्डर ने 07 रन, राशिद खान ने 07 रन और कगिसो रबाडा ने 03* रन बनाए.

लगातार दूसरे खिताब पर आरसीबी की नजर 

बेंगलुरु जाहिर तौर पर लगातार दूसरा खिताब जीतना चाहेगी. टीम ने पिछले सीजन यानी 2025 में अपना पहला खिताब जीता था. अब कप्तान रजत पाटीदार की कप्तानी में बेंगलुरु लगातार दूसरी बार खिताब पर अपना लिखवा सकती है. बेंगलुरु को दूसरी ट्रॉफी उठाने के लिए 156 रन बनाने होंगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम चेज में कैसा प्रदर्शन करती है. 

बेंगलुरु के पास चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद तीसरा ऐसी टीम बनने का मौका है, जिन्होंने लगातार 2 ट्रॉफी जीती हैं. चेन्नई ने 2010 और 2011 में लगातार ट्रॉफी जीती थी. मुंबई ने 2019 और 2020 में ऐसा किया था. 

 

Published at : 31 May 2026 09:21 PM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru Vs Gujarat Titans RCB VS GT IPL 2026 Final
