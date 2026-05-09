गुजरात ने पहले ओवर में ही रच दिया इतिहास, बनाया सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड

गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले जा रहे IPL 2026 के 52वें मैच में इतिहास रच दिया. टीम ने पहली पारी के पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. राजस्थान के लिए ओवर जोफ्रा आर्चर ने फेंका, जिसमें नया इतिहास लिखा गया और साथ में आर्चर ने भी शर्मनाक रिकॉर्ड अपने किया.

गुजरात के लिए पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन

बता दें कि ओवर में आर्चर ने 18 रन खर्चे. इसके साथ यह गुजरात के लिए आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा ओवर बन गया. यह किसी भी पारी के पहले ओवर में गुजरात के जरिए बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं.

आर्चर ने बनाया सबसे ज्यादा रन खर्च करने का शर्मनाक रिकॉर्ड

यह जोफ्रा आर्चर के लिए आईपीएल इतिहास में पहला ऐसा मौका था कि जब उन्होंने पारी के पहले ओवर में 18 रन खर्च किए. गौर करने वाली बात यह है कि आर्चर ने ओवर में आधे रन बल्ले से और आधे एक्ट्रा के जरिए दिए. मतलब आर्चर का सामना करने वाले गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और उनके साथी ओपनर साई सुदर्शन ने बल्ले से सिर्फ 09 ही रन बनाए. आर्चर ने ओवर में बाकी के 9 रन एक्ट्रा के जरिए दिए, जिसमें व्हाइड बॉल, व्हाइड का पंजा और नो बॉल शामिल रही.

पूरे ओवर का हाल

ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका लगाया. अगली गेंद आर्चर ने वाइड फेंकी. दूसरी गेंद डॉट बॉल रही. फिर अगली गेंद नो बॉल रही, जिस पर सिंगल के जरिए एक रन आया. आर्चर ने अगली गेंद वाइड फेंकी, जो बाउंड्री लाइन के पार गई, ऐसे 5 रन मिले. फिर आर्चर ने वाइड फेंकी. अब कहीं जाकर राजस्थान के तेज गेंदबाज ने तीसरी गेंद फेंकी, जो डॉट रही. चौथी गेंद पर 1 रन आया. पांचवीं गेंद पर 2 रन आए. फिर ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन आया. इस तरह ओवर में कुल 18 रन बने, जिसमें 9 रन बल्ले से और बाकी के 9 एक्ट्रा के जरिए आए.

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