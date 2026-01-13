हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026दे चौका दे छक्का, गुजरात की बैटिंग ने आखिरी 2 ओवर में गेंदबाजों का बना दिया भूत; MI को 193 का लक्ष्य

दे चौका दे छक्का, गुजरात की बैटिंग ने आखिरी 2 ओवर में गेंदबाजों का बना दिया भूत; MI को 193 का लक्ष्य

MI vs GG WPL 2026: गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस के सामने 193 रनों का लक्ष्य रखा है. गुजरात के लिए भारती फूलमाली ने तूफानी पारी खेल महफिल लूटी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Jan 2026 09:34 PM (IST)
वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के छठे मैच में गुजरात जायंट्स ने पहले खेलते हुए 192 रन बना लिए हैं. अंतिम 2 ओवरों में गुजरात की धाकड़ बल्लेबाज भारती फूलमाली ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. ये मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है. कनिका अहूजा ने भी 35 रनों की तूफानी पारी खेल MI को बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद की.

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 95 रनों की दमदार पारी खेलने वाली सोफी डिवाइन MI के खिलाफ फ्लॉप रहीं, जो केवल 8 रन बनाकर आउट हो गईं. सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी ने 33 रनों का योगदान दिया, लेकिन उनकी पारी काफी धीमी रही.

मिडिल ओवरों में कनिका अहूजा ने 18 गेंद में 35 रनों की ताजतर्रार पारी खेल, गुजरात के रन रेट को सुधारा. उनके अलावा कप्तान एश्ले गार्डनर ने 11 गेंद में 20 रन बनाए. जॉर्जिया वेयरहैम 43 रन बनाकर नाबाद लौटीं.

आखिरी 2 ओवरों में मचा बवाल

18 ओवर तक गुजरात जायंट्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 153 रन बना लिए थे. आखिरी 2 ओवरों में भारती फूलमाली ने धमाल मचाते हुए चौके और छक्कों की बारिश कर दी. आखिरी 2 ओवरों में गुजरात के बल्लेबाजों ने 3 छक्के और 4 चौके समेत 39 रन बटोरे.

18वें ओवर के समाप्त होने तक भारती फूलमाली 6 गेंद में 3 रन बनाकर खेल रही थीं. 20वें ओवर के समाप्त होने पर उनका स्कोर 15 गेंद में 36 रन हो चुका था. अपनी पारी की आखिरी 9 गेंदों में उन्होंने 33 रन बटोरे. 

गुजरात जायंट्स ने 192 रन बनाए हैं. ये WPL इतिहास में मुंबई इंडियंस के खिलाफ किसी टीम द्वारा बनाया गया तीसरा सर्वोच्च स्कोर है. यह वीमेंस प्रीमियर लीग इतिहास में किसी टीम का ऐसा सबसे बड़ा स्कोर भी है, जब किसी भी बल्लेबाज ने व्यक्तिगत प्रदर्शन में अर्धशतक ना लगाया हो.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 13 Jan 2026 09:16 PM (IST)
Gujarat Giants WPL Live MUMBAI INDIANS WOMENS PREMIER LEAGUE WPL 2026
