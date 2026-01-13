वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के छठे मैच में गुजरात जायंट्स ने पहले खेलते हुए 192 रन बना लिए हैं. अंतिम 2 ओवरों में गुजरात की धाकड़ बल्लेबाज भारती फूलमाली ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. ये मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है. कनिका अहूजा ने भी 35 रनों की तूफानी पारी खेल MI को बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद की.

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 95 रनों की दमदार पारी खेलने वाली सोफी डिवाइन MI के खिलाफ फ्लॉप रहीं, जो केवल 8 रन बनाकर आउट हो गईं. सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी ने 33 रनों का योगदान दिया, लेकिन उनकी पारी काफी धीमी रही.

मिडिल ओवरों में कनिका अहूजा ने 18 गेंद में 35 रनों की ताजतर्रार पारी खेल, गुजरात के रन रेट को सुधारा. उनके अलावा कप्तान एश्ले गार्डनर ने 11 गेंद में 20 रन बनाए. जॉर्जिया वेयरहैम 43 रन बनाकर नाबाद लौटीं.

आखिरी 2 ओवरों में मचा बवाल

18 ओवर तक गुजरात जायंट्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 153 रन बना लिए थे. आखिरी 2 ओवरों में भारती फूलमाली ने धमाल मचाते हुए चौके और छक्कों की बारिश कर दी. आखिरी 2 ओवरों में गुजरात के बल्लेबाजों ने 3 छक्के और 4 चौके समेत 39 रन बटोरे.

18वें ओवर के समाप्त होने तक भारती फूलमाली 6 गेंद में 3 रन बनाकर खेल रही थीं. 20वें ओवर के समाप्त होने पर उनका स्कोर 15 गेंद में 36 रन हो चुका था. अपनी पारी की आखिरी 9 गेंदों में उन्होंने 33 रन बटोरे.

गुजरात जायंट्स ने 192 रन बनाए हैं. ये WPL इतिहास में मुंबई इंडियंस के खिलाफ किसी टीम द्वारा बनाया गया तीसरा सर्वोच्च स्कोर है. यह वीमेंस प्रीमियर लीग इतिहास में किसी टीम का ऐसा सबसे बड़ा स्कोर भी है, जब किसी भी बल्लेबाज ने व्यक्तिगत प्रदर्शन में अर्धशतक ना लगाया हो.

