हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026गुजरात ने तोड़ा हार का सिलसिला, यूपी के खिलाफ जीत से रोमांचक हुई WPL प्लेऑफ की रेस

गुजरात ने तोड़ा हार का सिलसिला, यूपी के खिलाफ जीत से रोमांचक हुई WPL प्लेऑफ की रेस

WPL 2026 Highlights: गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 45 रनों से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवित रखा है. इस जीत से गुजरात टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Jan 2026 11:16 PM (IST)
गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 45 रनों से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवित रखा है. वडोदरा में खेले गए इस मैच में गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 153 रन बनाए थे. इसके जवाब में यूपी की टीम 108 रन ही बना सकी. गुजरात ने इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है, वहीं यूपी वॉरियर्स की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं.

गुजरात की टीम इससे पहले लगातार 3 हार झेल चुकी थी, लेकिन सोफी डिवाइन के ऑलराउंड प्रदर्शन ने गुजरात की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया. सोफी डिवाइन ने बल्ले से नाबाद 50 रनों की पारी खेली, वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 2 विकेट भी लिए. उनके अलावा राजेश्वरी गायकवाड़ ने 3 विकेट और रेणुका सिंह ठाकुर ने भी 2 विकेट लेकर गुजरात की इस बड़ी जीत में अहम योगदान दिया.

दूसरी ओर यूपी वॉरियर्स की बात करें तो उसके लिए प्लेऑफ की राह कठिन हो गई है. वो लगातार 2 मैचों में मुंबई इंडियंस को हराकर गुजरात के खिलाफ मैच खेलने आई थी. मगर गुजरात ने उसे जीत की हैट्रिक लगाने से रोक लिया है. यूपी के अब लीग स्टेज में केवल 2 मैच बचे हैं.

WPL प्लेऑफ की रेस हुई रोमांचक

वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 में RCB लगातार 5 जीत दर्ज करके पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. वहीं गुजरात जायंट्स आज का मैच जीतने के बाद टेबल में आखिरी से सीधे दूसरे स्थान पर चली गई है. अभी गुजरात को लीग स्टेज में 2 मैच और खेलने हैं. वहीं प्लेऑफ में तीसरे स्थान के लिए तीन टीमों के बीच टक्कर है. मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स, तीनों के अभी चार-चार अंक हैं. मगर नेट रन रेट के मामले में यूपी की टीम सबसे फिसड्डी नजर आ रही है.

IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी बनी BCCI के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द, RCB से जुड़ा है मामला

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 22 Jan 2026 11:04 PM (IST)
Gujarat Giants WPL WPL Live WOMENS PREMIER LEAGUE UP WARRIORZ WPL 2026
