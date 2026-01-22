गुजरात ने तोड़ा हार का सिलसिला, यूपी के खिलाफ जीत से रोमांचक हुई WPL प्लेऑफ की रेस

गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 45 रनों से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवित रखा है. वडोदरा में खेले गए इस मैच में गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 153 रन बनाए थे. इसके जवाब में यूपी की टीम 108 रन ही बना सकी. गुजरात ने इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है, वहीं यूपी वॉरियर्स की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं.

गुजरात की टीम इससे पहले लगातार 3 हार झेल चुकी थी, लेकिन सोफी डिवाइन के ऑलराउंड प्रदर्शन ने गुजरात की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया. सोफी डिवाइन ने बल्ले से नाबाद 50 रनों की पारी खेली, वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 2 विकेट भी लिए. उनके अलावा राजेश्वरी गायकवाड़ ने 3 विकेट और रेणुका सिंह ठाकुर ने भी 2 विकेट लेकर गुजरात की इस बड़ी जीत में अहम योगदान दिया.

दूसरी ओर यूपी वॉरियर्स की बात करें तो उसके लिए प्लेऑफ की राह कठिन हो गई है. वो लगातार 2 मैचों में मुंबई इंडियंस को हराकर गुजरात के खिलाफ मैच खेलने आई थी. मगर गुजरात ने उसे जीत की हैट्रिक लगाने से रोक लिया है. यूपी के अब लीग स्टेज में केवल 2 मैच बचे हैं.

WPL प्लेऑफ की रेस हुई रोमांचक

वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 में RCB लगातार 5 जीत दर्ज करके पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. वहीं गुजरात जायंट्स आज का मैच जीतने के बाद टेबल में आखिरी से सीधे दूसरे स्थान पर चली गई है. अभी गुजरात को लीग स्टेज में 2 मैच और खेलने हैं. वहीं प्लेऑफ में तीसरे स्थान के लिए तीन टीमों के बीच टक्कर है. मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स, तीनों के अभी चार-चार अंक हैं. मगर नेट रन रेट के मामले में यूपी की टीम सबसे फिसड्डी नजर आ रही है.

