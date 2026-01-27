तीन गेंद में पलट गया पूरा मैच, आखिरी ओवर में मचा खूब बवाल; गुजरात ने दिल्ली को हराया

गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 रनों से हरा दिया है. आखिरी ओवर तक चले इस मैच में गुजरात ने आखिरी 6 गेंदों में अपनी जीत पक्की की. इस मुकाबले में गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जवाब में दिल्ली की टीम 171 रन ही बना सकी. अंतिम ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 9 रन नहीं बना सकी.

गुजरात जायंट्स की असली हीरो सोफी डिवाइन रहीं, जिन्होंने अनित्म ओवरों में 9 रन डिफेंड कर लिए. इस जीत के दम पर गुजरात की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर आ गई है, लेकिन प्लेऑफ में अभी उसकी जगह पक्की नहीं हुई है. दूसरी ओर दिल्ली की टीम चौथे स्थान पर है.

दिल्ली ने 4 ओवर में ठोके 61 रन, फिर भी हार गई

175 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने एक समय 15 ओवरों में 106 रन बनाए थे. उसके बाद निकी प्रसाद और स्नेह राणा ने ऐसा बवाल काटा कि दिल्ली ने 4 ओवरों में 61 रन बना डाले. 15 ओवरों में दिल्ली का स्कोर 105/6 था, वहीं 19वें ओवर तक आते-आते स्कोर 166/6 हो चुका था. निकी प्रसाद ने 24 गेंद में 47 रन और स्नेह राणा ने 15 गेंद में 29 रन बनाए. इस तूफानी बैटिंग के बावजूद दिल्ली की टीम 3 रनों से मैच हार गई.

3 गेंद में पलट गया मैच

अंतिम ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 9 रन बनाने थे. निकी प्रसाद और स्नेह राणा क्रीज पर सेट हो चुकी थीं. सोफी डिवाइन गेंदबाजी कर रही थीं और पहली 2 गेंदों पर 3 रन आ चुके थे. वहीं उससे अगली गेंद वाइड हो गई, अभी तक दिल्ली टीम के लिए सब सही हो रहा था. आलम यह था कि उसे 4 गेंद में 5 रनों की जरूरत थी, उसके बाद चौथी गेंद डॉट रही.

ओवर की चौथी गेंद पर स्नेह राणा 29 रन बनाकर आउट हो गईं. गुजरात मैच में वापसी कर चुकी थी, लेकिन निकी प्रसाद अब भी दिल्ली के लिए उम्मीद बनी हुई थीं. पांचवीं गेंद पर मिन्नू मणि ने एक रन लिया. अंतिम गेंद पर दिल्ली को चौके की जरूरत थी, लेकिन सोफी डिवाइन ने निकी प्रसाद को आउट कर दिया. ओवर की अंतिम 3 गेंदों ने पूरे मैच का रुख ही गुजरात की ओर पलट दिया.