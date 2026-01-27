हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026तीन गेंद में पलट गया पूरा मैच, आखिरी ओवर में मचा खूब बवाल; गुजरात ने दिल्ली को हराया

तीन गेंद में पलट गया पूरा मैच, आखिरी ओवर में मचा खूब बवाल; गुजरात ने दिल्ली को हराया

DC vs GG WPL Highlights: गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 रनों से हरा दिया है. आखिरी ओवर तक चले इस मैच में गुजरात ने आखिरी 6 गेंदों में अपनी जीत पक्की की.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 27 Jan 2026 11:32 PM (IST)
Preferred Sources

गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 रनों से हरा दिया है. आखिरी ओवर तक चले इस मैच में गुजरात ने आखिरी 6 गेंदों में अपनी जीत पक्की की. इस मुकाबले में गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जवाब में दिल्ली की टीम 171 रन ही बना सकी. अंतिम ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 9 रन नहीं बना सकी.

गुजरात जायंट्स की असली हीरो सोफी डिवाइन रहीं, जिन्होंने अनित्म ओवरों में 9 रन डिफेंड कर लिए. इस जीत के दम पर गुजरात की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर आ गई है, लेकिन प्लेऑफ में अभी उसकी जगह पक्की नहीं हुई है. दूसरी ओर दिल्ली की टीम चौथे स्थान पर है.

दिल्ली ने 4 ओवर में ठोके 61 रन, फिर भी हार गई

175 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने एक समय 15 ओवरों में 106 रन बनाए थे. उसके बाद निकी प्रसाद और स्नेह राणा ने ऐसा बवाल काटा कि दिल्ली ने 4 ओवरों में 61 रन बना डाले. 15 ओवरों में दिल्ली का स्कोर 105/6 था, वहीं 19वें ओवर तक आते-आते स्कोर 166/6 हो चुका था. निकी प्रसाद ने 24 गेंद में 47 रन और स्नेह राणा ने 15 गेंद में 29 रन बनाए. इस तूफानी बैटिंग के बावजूद दिल्ली की टीम 3 रनों से मैच हार गई.

3 गेंद में पलट गया मैच

अंतिम ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 9 रन बनाने थे. निकी प्रसाद और स्नेह राणा क्रीज पर सेट हो चुकी थीं. सोफी डिवाइन गेंदबाजी कर रही थीं और पहली 2 गेंदों पर 3 रन आ चुके थे. वहीं उससे अगली गेंद वाइड हो गई, अभी तक दिल्ली टीम के लिए सब सही हो रहा था. आलम यह था कि उसे 4 गेंद में 5 रनों की जरूरत थी, उसके बाद चौथी गेंद डॉट रही.

ओवर की चौथी गेंद पर स्नेह राणा 29 रन बनाकर आउट हो गईं. गुजरात मैच में वापसी कर चुकी थी, लेकिन निकी प्रसाद अब भी दिल्ली के लिए उम्मीद बनी हुई थीं. पांचवीं गेंद पर मिन्नू मणि ने एक रन लिया. अंतिम गेंद पर दिल्ली को चौके की जरूरत थी, लेकिन सोफी डिवाइन ने निकी प्रसाद को आउट कर दिया. ओवर की अंतिम 3 गेंदों ने पूरे मैच का रुख ही गुजरात की ओर पलट दिया.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 27 Jan 2026 11:18 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Gujarat Giants WPL WOMENS PREMIER LEAGUE DC Vs GG WPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
अब तक किस-किस देश के बीच हो चुकी है फ्री ट्रेड डील, भारत को व्यापार में किससे मिलता है सबसे ज्यादा फायदा? जानें सब कुछ
अब तक किस-किस देश के बीच हो चुकी है फ्री ट्रेड डील, भारत को व्यापार में किससे मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
दिल्ली NCR
दिल्ली: 2022 के बाद जनवरी में सबसे अधिक बारिश, जानें बुधवार को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
दिल्ली: 2022 के बाद जनवरी में सबसे अधिक बारिश, जानें बुधवार को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
क्रिकेट
61वां शतक ठोक Joe Root ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
61वां शतक ठोक जो रूट ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: राजनीति का नया क्लेश...UGC पर भड़का देश? | UGC Protest | Dharmendra
Bharat Ki Baat: 2 अफसर 2 इस्तीफे..ब्राह्मण vs क्षत्रिय? | Shankaracharya | CM Yogi | UP Politics
Seedha Sawal: UGC-जाति भेदभाव पर वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा खुलासा | Sandeep Chaudhary | Shankaracharya
Chitra Tripathi: सबका साथ सवर्ण पर आघात! | UGC New Rules Row | Dharmendra Pradhan | Mahadangal
India-EU Trade Deal: PM Modi ने यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील का किया एलान | FTA 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
अब तक किस-किस देश के बीच हो चुकी है फ्री ट्रेड डील, भारत को व्यापार में किससे मिलता है सबसे ज्यादा फायदा? जानें सब कुछ
अब तक किस-किस देश के बीच हो चुकी है फ्री ट्रेड डील, भारत को व्यापार में किससे मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
दिल्ली NCR
दिल्ली: 2022 के बाद जनवरी में सबसे अधिक बारिश, जानें बुधवार को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
दिल्ली: 2022 के बाद जनवरी में सबसे अधिक बारिश, जानें बुधवार को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
क्रिकेट
61वां शतक ठोक Joe Root ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
61वां शतक ठोक जो रूट ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
विश्व
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? आसिम मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक 4 ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक चार गिरफ्तार
इंडिया
'ये DK-DK कौन चिल्ला रहा...', मंच पर भाषण दे रहे कर्नाटक CM सिद्धारमैया यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भड़के
'ये DK-DK कौन चिल्ला रहा...', मंच पर भाषण दे रहे कर्नाटक CM सिद्धारमैया यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भड़के
ट्रेंडिंग
Video: फिल्मी अंदाज में लूट, एसयूवी लेकर शॉप में घुसे लुटेरे और उड़ा ले गए 10 करोड़ रुपये- वीडियो वायरल
फिल्मी अंदाज में लूट, एसयूवी लेकर शॉप में घुसे लुटेरे और उड़ा ले गए 10 करोड़ रुपये
हेल्थ
Skin Cancer: सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget