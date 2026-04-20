LIVE: मुंबई का पहला विकेट गिरा, डेब्यूमैन दानिश मालेवार 2 रन बनाकर आउट; रबाडा ने दिया झटका

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026GT vs MI IPL 2026 Live Score: मुंबई का पहला विकेट गिरा, डेब्यूमैन दानिश मालेवार 2 रन बनाकर आउट; रबाडा ने दिया झटका

GT vs MI IPL 2026 Live Score: मुंबई का पहला विकेट गिरा, डेब्यूमैन दानिश मालेवार 2 रन बनाकर आउट; रबाडा ने दिया झटका

Gujarat Titans vs Mumbai Indians Live Score: यहां आपको गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले मुकाबले का लाइव स्कोर और बाकी सभी अपडेट मिलेंगे.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क  | Updated at : 20 Apr 2026 07:45 PM (IST)

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GT vs MI IPL 2026 Live
Source : PTI

Background

आईपीएल 2026 के 30वें लीग मैच में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीमें मैदान पर होंगी. मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुंबई के लिए काफी अहम मुकाबला होगा, क्योंकि इसके जरिए टीम सीजन में अपनी दूसरी जीत तलाश करना चाहेगी. वहीं गुजरात चौथी जीत की तरफ देखेगी. 

मुंबई ने सीजन में 5 मैच खेल लिए हैं, जिसमें उन्होंने 4 में हार का सामना करना पड़ा है. टीम को सिर्फ 1 जीत मिली है. गुजरात टाइटंस भी 5 मैच खेल चुकी है, जिसमें उन्होंने 3 में जीत दर्ज की और 2 में हार का सामना किया. 

मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात हेड टू हेड 

मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच 8 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में गुजरात ने 5 में जीत दर्ज की है. मुंबई ने 3 मैच ही जीते हैं. दोनों के बीच पिछले यानी 2025 के आईपीएल में 3 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें गुजरात ने 2 में जीत दर्ज की थी और मुंबई ने बाकी 1 मैच अपने नाम किया था. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि मुंबई ने एलिमिनेटर में जीत हासिल की थी, जबकि गुजरात ने दोनों लीग मैच जीते थे. अब देखना दिलचस्प होगा कि आज कौन सी टीम बाजी मारती है.

मुंबई पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 

सिर्फ एक मैच में जीत हासिल करने वाली मुंबई पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है. टीम के पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं. दूसरी तरफ गुजरात टेबल में छठे पायदान पर है. 

गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड 

शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अशोक शर्मा, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शाहरुख खान, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, जेसन होल्डर, ल्यूक वुड, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कुलवंत खेजरोलिया, अनुज रावत, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र, अरशद खान, गुरनूर बराड़, निशांत सिंधु। कॉनर एस्टरहुइजन.

मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड 

क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकल्टन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मयंक रावत, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, ट्रेंट बाउल्ट, कॉर्बिन बॉश, मिचेल सेंटनर, अश्विनी कुमार, विल जैक, मयंक मारकंडे, रघु शर्मा, राज बावा, रॉबिन मिंज, एएम गजनफर, दानिश मालेवार, कृष भगत, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार.

19:45 PM (IST)  •  20 Apr 2026

GT vs MI IPL 2026 Live Score: मुंबई इंडियंस का स्कोर 21-1

तीन ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 21 रन हो गया है. गुजरात के लिए तीसरा ओवर मोहम्मद सिराज ने फेंका, जिसमें 10 रन आए. क्रीज पर मौजूद क्विंटन डिकॉक 8 गेंदों में 09 रन पर और नमनधीर 6 गेंदों में 10 रन पर पहुंच गए हैं. 

19:41 PM (IST)  •  20 Apr 2026

GT vs MI IPL 2026 Live Score: मुंबई इंडियंस का पहला विकेट गिरा 

मुंबई इंडियंस को पहला झटका डेब्यूमैन दानिश मालेवार के रूप में लगा, जिन्हें कगिसो रबाडा ने अपना शिकार बनाया. दानिश सिर्फ 02 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. यह विकेट 1.5 ओवर में 10 रन पर गिरा. अब नमधीर बैटिंग के लिए क्रीज पर आए हैं. 

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