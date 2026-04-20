LIVE: मुंबई का पहला विकेट गिरा, डेब्यूमैन दानिश मालेवार 2 रन बनाकर आउट; रबाडा ने दिया झटका

आईपीएल 2026 के 30वें लीग मैच में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीमें मैदान पर होंगी. मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुंबई के लिए काफी अहम मुकाबला होगा, क्योंकि इसके जरिए टीम सीजन में अपनी दूसरी जीत तलाश करना चाहेगी. वहीं गुजरात चौथी जीत की तरफ देखेगी.

मुंबई ने सीजन में 5 मैच खेल लिए हैं, जिसमें उन्होंने 4 में हार का सामना करना पड़ा है. टीम को सिर्फ 1 जीत मिली है. गुजरात टाइटंस भी 5 मैच खेल चुकी है, जिसमें उन्होंने 3 में जीत दर्ज की और 2 में हार का सामना किया.

मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात हेड टू हेड

मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच 8 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में गुजरात ने 5 में जीत दर्ज की है. मुंबई ने 3 मैच ही जीते हैं. दोनों के बीच पिछले यानी 2025 के आईपीएल में 3 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें गुजरात ने 2 में जीत दर्ज की थी और मुंबई ने बाकी 1 मैच अपने नाम किया था. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि मुंबई ने एलिमिनेटर में जीत हासिल की थी, जबकि गुजरात ने दोनों लीग मैच जीते थे. अब देखना दिलचस्प होगा कि आज कौन सी टीम बाजी मारती है.

मुंबई पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे

सिर्फ एक मैच में जीत हासिल करने वाली मुंबई पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है. टीम के पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं. दूसरी तरफ गुजरात टेबल में छठे पायदान पर है.

गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अशोक शर्मा, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शाहरुख खान, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, जेसन होल्डर, ल्यूक वुड, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कुलवंत खेजरोलिया, अनुज रावत, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र, अरशद खान, गुरनूर बराड़, निशांत सिंधु। कॉनर एस्टरहुइजन.

मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड

क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकल्टन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मयंक रावत, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, ट्रेंट बाउल्ट, कॉर्बिन बॉश, मिचेल सेंटनर, अश्विनी कुमार, विल जैक, मयंक मारकंडे, रघु शर्मा, राज बावा, रॉबिन मिंज, एएम गजनफर, दानिश मालेवार, कृष भगत, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार.