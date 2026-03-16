IPL 2026 से पहले RCB को मिली बड़ी खुशखबरी, कर्नाटक सरकार के इस फैसले से झूम उठेंगे फैंस

IPL 2026, RCB: आईपीएल 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई. कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL 2026 के मुकाबले कराने की इजाजत दे दी है. बता दें कि बेंगलुरु के मैदान पर आगामी सीजन का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच के बीच 28 मार्च को खेला जाएगा.

KSCA सचिव संतोष मेनन ने क्रिकबज से इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए बताया कि विशेषज्ञ समिति, जो 13 मार्च को निरीक्षण और एक मॉक प्रदर्शन के बाद वेन्यू पर किए गए बुनियादी ढांचे के बदलावों से संतुष्ट थी. समिति ने इसकी जानकारी कर्नाटक सरकार को दी जिसके बाद स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल मैच आयोजित करने की अनुमति दे दी.

गृह मंत्री के साथ मीटिंग में हुआ फैसला

स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी एक रिलीज में कहा, "हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सुबह विधान सौधा में कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति और केएससीए, आरसीबी और डीएनए के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई. मीटिंग के दौरान विशेषज्ञ समिति ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में की गई तैयारियों और अनुपालन उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की."

रिलीज में आगे कहा गया, "विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर और व्यवस्थाओं का पूरा जायजा करने के बाद गृह मंत्री ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आगामी आईपीएल मैचों के आयोजन के लिए औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है."

भगदड़ से बढ़ी थी मुश्किलें

गौरतलब है कि आरसीबी ने पिछले सीजन यानी 2025 के आईपीएल में खिताब अपने नाम किया था. इसके बाद बेंगलुरु में एक विक्ट्री परेड निकली थी, जिसमें भगदड़ के कारण स्टेडियम बाहर 11 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे. इसके बाद 2026 टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले भी बेंगलरु से दूसरी जगह शिफ्ट करने पड़े. लेकिन अब स्टेडियम को मुकाबले आयोजित करने की अनुमति मिल गई है.

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