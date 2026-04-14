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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026SRH के लिए खुशखबरी, पैट कमिंस करेंगे IPL में धमाकेदार रिटर्न; जानें वापसी की तारीख

SRH के लिए खुशखबरी, पैट कमिंस करेंगे IPL में धमाकेदार रिटर्न; जानें वापसी की तारीख

When Will Pat Cummins Join SRH IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद के नियमित कप्तान पैट कमिंस की आईपीएल में वापसी पर बहुत बड़ा अपडेट आया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Apr 2026 05:43 PM (IST)
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Pat Cummins IPL Return Update: IPL 2026 में पैट कमिंस कब तक खेल पाएंगे, इसको लेकर ताजा अपडेट सामने आया है. सनराइजर्स हैदराबाद टीम के नियमित कप्तान कमिंस 17 अप्रैल को भारत आ सकते हैं. बुधवार को ऑस्ट्रेलिया में उनका एक और फिटनेस टेस्ट होना है, जिसकी रिपोर्ट सही आने पर कमिंस भारत के लिए उड़ान भरेंगे.

IPL 2026 के शुरुआती मैचों में पैट कमिंस SRH स्क्वाड के साथ थे, लेकिन फिटनेस जांच के लिए वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए थे. बताते चलें कि पैट कमिंस पिछले साल जुलाई से ही कमर की समस्या से जूझते रहे हैं. इस चोट के कारण वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी नहीं खेल पाए, वहीं एशेज में वापसी तो की लेकिन एक टेस्ट खेलने के बाद पूरी सीरीज से बाहर हो गए थे. 

क्या SRH में होगी वापसी?

क्रिकबज की एक रिपोर्ट अनुसार पैट कमिंस को फिटनेस क्लियरेंस के साथ-साथ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड से NOC भी मिलने वाली है. बुधवार को होने वाले फिटनेस टेस्ट की रिपोर्ट सही आती है तो वो बहुत जल्द सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं. हैदराबाद का अगला मैच 18 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा.

सीजन की शुरुआत से पहले पैट कमिंस ने कहा था कि वो शायद IPL 2026 के दूसरे हाफ में खेल सकते हैं. कमिंस के बिना SRH का गेंदबाजी अटैक संघर्ष करता दिखा है, लेकिन बीते सोमवार प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन, भारत के 2 युवा तेज गेंदबाजों ने टेबल टॉपर राजस्थान रॉयल्स की नाक में दम कर दिया था. दोनों ने मिलकर मैच में 8 विकेट झटके थे. ऐसे में पैट कमिंस वापसी कर लेते हैं, तो जरूर SRH के गेंदबाजी अटैक को मजबूती मिलेगी.

सनराइजर्स हैदराबाद अभी पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है, लेकिन उसका प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है. ईशान किशन की कप्तानी में हैदराबाद की टीम 5 मैचों में केवल दो जीत दर्ज कर सकी है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Apr 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Pat Cummins SRH SunRisers Hyderabad IPL 2026
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