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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 में संडे को इन 4 टीमों की भिड़ंत, जानें प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

IPL 2026 में संडे को इन 4 टीमों की भिड़ंत, जानें प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

IPL 2026 में रविवार को चार टीम एक्शन में दिखेंगी. कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत पंजाब किंग्स से होगी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Apr 2026 10:10 PM (IST)
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IPL 2026 में रविवार का दिन जबरदस्त रोमांच साथ लेकर आ रहा है. 19 अप्रैल की तारीख को 2 मैच खेले जाएंगे, जहां पहली भिड़ंत कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी. 6 मैचों के बाद भी KKR को पहली जीत नसीब नहीं हुई है. वहीं दूसरा मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और टेबल टॉपर पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा.

कोलकाता और राजस्थान का मैच भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े 3 बजे शुरू होगा. यह मुकाबला ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. वहीं दिन का दूसरा मैच न्यू चंडीगढ़ में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा, जो शाम साढ़े 7 बजे से शुरू होगा.

कोलकाता vs राजस्थान, कौन जीतेगा?

मौजूदा फॉर्म की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत खराब फॉर्म से जूझ रही है. दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स अब तक पूरे सीजन में केवल एक मैच हारी है. जाहिर है मनोबल RR टीम का सातवें आसमान पर होगा. मगर यह भी ध्यान में रखना होगा की पिछले ही मैच में SRH के 2 युवा गेंदबाजों ने राजस्थान के बैटिंग लाइन-अप की पोल खोलकर रख दी थी. KKR भी उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाना चाहेगी.

कुल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 32 मैचों में कोलकाता ने 16 बार RR को हराया है. 14 बार राजस्थान जीती है जबकि उनके एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकल सका. मगर ईडन गार्डन्स में खेले पिछले 4 मैचों में तीन बार राजस्थान ने KKR को हराया है. मौजूदा फॉर्म और ईडन गार्डन्स के आंकड़े कहीं ना कहीं राजस्थान की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं.

कैसी रहेगी पिच?

यह मैच ईडन गार्डन्स पर खेला जाएगा, जहां की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए मददगार रहती है. इन दिनों मैदान में ड्यू बहुत बड़ा पहलू साबित हो सकती है, ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम चेज करने का निर्णय ले सकती है. यहां पहली पारी में औसत स्कोर 171 रन है.

KKR की संभावित प्लेइंग इलेवन: टिम साइफर्ट , अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी

राजस्थान की संभावित प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे

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लखनऊ vs पंजाब, कौन जीतेगा?

IPL 2026 में मौजूदा फॉर्म की बात करें तो पंजाब अब तक अजेय रही है और पॉइंट्स टेबल के टॉप पर बैठी है. पंजाब के किले को ढहाना लखनऊ के लिए बहुत मुश्किल काम होगा. LSG टेबल में सातवें स्थान पर है. हेड टू हेड रिकॉर्ड में दोनों टीमों ने एक-दूसरे को तीन-तीन बार हराया है. विशेष रूप से मिडिल ऑर्डर बैटिंग लखनऊ की बड़ी कमजोरी रही है. पंजाब के गेंदबाज इस पहलू का फायदा उठाना चाहेंगे. ये आंकड़े और मौजूदा फॉर्म पंजाब की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं.

कैसी रहेगी पिच?

न्यू चंडीगढ़ के इस मैदान पर बल्लेबाज सेट हो जाए तो उसके लिए बैटिंग करना बहुत आसान हो जाता है. इस मैदान पर जब पिछला मैच खेला गया, तब पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 220 रनों का लक्ष्य चेज कर दिया था. रविवार को यहां भी एक हाई-सकोरींग मैच देखने को मिल सकता है.

पंजाब की संभावित प्लेइंग इलेवन: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान)), मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को जानसेन, अर्शदीप सिंह, विजयकुमार वैशाक, जेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल

लखनऊ की संभावित प्लेइंग इलेवन: मिचेल मार्श, एडन मार्करम, ऋषभ पंत (कप्तान), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, जॉर्ज लिंडे, अब्दुल समद, अवेश खान, प्रिंस यादव, मोहम्मद शमी

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 18 Apr 2026 10:10 PM (IST)
Tags :
IPL Schedule PBKS Vs LSG KKR Vs RR IPL 2026
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