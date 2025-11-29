RCB के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने IPL से तोड़ा नाता, बोले- मैं PSL में खेलूंगा, भारत...

RCB के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने IPL से तोड़ा नाता, बोले- मैं PSL में खेलूंगा, भारत...
Faf Du Plessis IPL Auction: इंडियन प्रीमियर लीग में RCB और दिल्ली कैपिटल्स समेत चार टीमों के लिए खेल चुके फाफ डु प्लेसिस IPL 2026 ऑक्शन का हिस्सा नहीं होंगे.
इंडियन प्रीमियर लीग में RCB और दिल्ली कैपिटल्स समेत चार टीमों के लिए खेल चुके फाफ डु प्लेसिस IPL 2026 ऑक्शन का हिस्सा नहीं होंगे. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से पुष्टि करके बताया कि वो 16 दिसंबर को होने वाले मिनी ऑक्शन में भाग नहीं लेंगे. IPL छोड़ उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2026) में खेलने का निर्णय लिया है.
41 वर्षीय फाफ डु प्लेसिस ने सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट जारी कर लिखा, "IPL में 14 साल खेलने के बाद, मैंने फैसला लिया है कि मैं इस बार ऑक्शन का हिस्सा नहीं बनूंगा. यह बहुत बड़ा फैसला है." डु प्लेसिस ने आगे कहा कि अलग-अलग टीमों में अलग-अलग खिलाड़ियों के साथ खेलना उनका सौभाग्य रहा.
#PSLNewEra pic.twitter.com/Vqo8fFUjOs— Faf Du Plessis (@faf1307) November 29, 2025
IPL को अलविदा नहीं कह रहा हूं...
फाफ डु प्लेसिस ने अपने स्टेटमेंट में आगे लिखा, "14 साल एक बहुत लंबा समय होता है. इस दौरान मैंने जो भी हासिल किया है, उसपर मुझे गर्व है. भारत का मेरे दिल में खास स्थान है और यह IPL को अलविदा नहीं है. आप मुझे फिर से देखेंगे." डु प्लेसिस ने यह भी लिखा कि वो पाकिस्तान में होने वाले आदर-सत्कार के लिए उत्साहित हैं.
फाफ डु प्लेसिस RCB की कप्तानी कर चुके हैं, वहीं पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे. उन्होंने अपने 154 मैचों के IPL करियर में 4773 रन बनाए हैं, उन्होंने अपने करियर में 39 अर्धशतक भी लगाए. उन्होंने PSL 2026 में भाग लेने को एक नई चुनौती बताया. बताते चलें कि डु प्लेसिस अब तक PSL में 2 टीमों के लिए खेले हैं. क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर जाल्मी के लिए उन्होंने कुल 6 मैच खेले हैं.
