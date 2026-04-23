CSK को मिल गया आयुष म्हात्रे का रिप्लेसमेंट, IPL 2026 के बीच चेन्नई में आया MI का पुराना खिलाड़ी

CSK को मिल गया आयुष म्हात्रे का रिप्लेसमेंट, IPL 2026 के बीच चेन्नई में आया MI का पुराना खिलाड़ी
Ayush Mhatre Replacement CSK Akash Madhwal: IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स को आयुष म्हात्रे का रिप्लेसमेंट मिल गया है. म्हात्रे चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं.
चेन्नई सुपर किंग्स ने आयुष म्हात्रे का रिप्लेसमेंट मिल गया है. चेन्नई ने 32 वर्षीय तेज गेंदबाज आकाश मधवाल को म्हात्रे की जगह अपनी टीम में शामिल किया है. आयुष म्हात्रे को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी करते समय हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, जिसके कारण उन्हें पूरे सीजन से बाहर होना पड़ा है. मधवाल को CSK टीम से जुडने जुड़ने पर 30 लाख रुपये मिलेंगे.
आकाश मधवाल दायें हाथ से तेज गेंदबाजी करते हैं. उन्होंने आईपीएल में पहली बार कदम 2019 में RCB के नेट गेंदबाज के रूप में रखा था. 2022 सीजन में मुंबई इंडियंस ने सूर्यकुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था. IPL 2023 सीजन में उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए दमदार प्रदर्शन करते हुए 8 मुकाबलों में 14 विकेट लिए थे.
Official Announcement— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 23, 2026
Speed incoming!! ⚡️
Akash Madhwal is now #Yellove 💛
Note: Akash Madhwal replaces Ayush Mhatre, who has been ruled out due to hamstring injury.#WhistlePodu pic.twitter.com/tSgnZupmZb
आकाश मधवाल ने सुर्खियां तब बटोरीं, जब IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.20 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. ऑक्शन में उनपर दमदार बोली लागि, लेकिन उनका प्रदर्शन उससे ठीक उलट रहा. राजस्थान के लिए 2025 सीजन में वो 4 मैच खेलकर केवल 4 विकेट ले पाए और बहुत महंगे भी साबित हुए.
यह भी कहा जा सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स को एक गेंदबाज की ज्यादा जरूरत थी. नाथन एलिस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही IPL 2026 से बाहर हो गए थे. वहीं खलील अहमद भी कुछ दिनों पहले चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. ऐसे में आकाश मधवाल का आना चेन्नई टीम के लिए अच्छी खबर है.
खैर आकाश मधवाल के आने और आयुष म्हात्रे के जाने से CSK का प्लेइंग इलेवन कॉम्बिनेशन बदलना तय है. म्हात्रे ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि आकाश एक गेंदबाज हैं. अब सवाल भी खड़ा हो गया है कि कप्तान ऋतुराजगायकवाड़ के साथ ओपनिंग कौन करेगा.
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Source: IOCL