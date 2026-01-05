KKR ने ढूंढ लिया मुस्ताफिजुर रहमान का रिप्लेसमेंट? 140kmph की रफ्तार वाला यह पेसर लेगा जगह!

आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम एक बार फिर सुर्खियों में है. बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने के बाद अब केकेआर के सामने उनकी जगह भरने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. केकेआर ने मुस्ताफिजुर को 2026 की नीलामी में 9.20 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया था. हालांकि हालिया घटनाक्रम के बाद बीसीसीआई के निर्देश पर फ्रेंचाइजी को उन्हें टीम से बाहर करना पड़ा.

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने साफ किया है कि केकेआर चाहे तो मुस्ताफिजुर के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी अन्य खिलाड़ी को टीम में शामिल कर सकती है. इसके बाद से ही सोशल मीडिया और क्रिकेट गलियारों में संभावित नामों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्रीवत्स गोस्वामी ने एक ऐसे खिलाड़ी का नाम सामने रखा है, जो केकेआर के लिए सरप्राइज पैकेज बन सकता है.

डुआन यानसेन का नाम सबसे आगे

श्रीवत्स गोस्वामी ने सोशल मीडिया पर सुझाव दिया कि साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज डुआन यानसेन, केकेआर के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. डुआन, साउथ अफ्रीका के स्टार ऑलराउंडर मार्को यानसेन के जुड़वा भाई हैं और उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत है तेज रफ्तार और सटीक लाइन-लेंथ. वह लगातार 140 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद डालने की क्षमता रखते हैं.

क्यों फिट बैठते हैं केकेआर की जरूरत में

गोस्वामी के मुताबिक डुआन सिर्फ तेज गेंदबाज ही नहीं, बल्कि एक उपयोगी ऑलराउंडर भी हैं. वह टीम के लिए एक बेहतर बल्लेबाजी विकल्प साबित हो सकते हैं, जो टी20 क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए अतिरिक्त फायदा होता है. डुआन इससे पहले 2023 में मुंबई इंडियंस के लिए एक आईपीएल मैच भी खेल चुके हैं, यानी उन्हें भारतीय हालात का थोड़ा अनुभव भी है.

SA20 में दिखा दम

25 साल के डुआन यानसेन इस समय SA20 लीग 2025-26 में जोबर्ग सुपर किंग्स की ओर से खेल रहे हैं. अपने पहले ही मुकाबले में उन्होंने प्रिटोरिया कैपिटल्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था. अपने 4 ओवर के स्पेल में यानसेन ने सिर्फ 23 रन देकर 4 विकेट झटके और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया. यह प्रदर्शन उनके बढ़ते कद का सबूत माना जा रहा है.

डुआन अब तक पांच अलग-अलग टीमों की जर्सी में नजर आ चुके हैं और उन्होंने 48 टी20 मुकाबले खेले. इस दौरान उन्होंने 46 विकेट लेने के साथ-साथ 329 रन भी बनाए हैं।.

KKR के लिए स्मार्ट मूव?

केकेआर की टीम हमेशा युवा और अनकैप्ड खिलाड़ियों पर दांव लगाने के लिए जानी जाती है. ऐसे में डुआन यानसेन जैसा तेज, आक्रामक और ऑलराउंड पैकेज फ्रेंचाइजी की रणनीति में पूरी तरह फिट बैठता है.