IPL 2026 की सबसे पहली ट्रेड डील, लखनऊ का साथ छोड़ शार्दुल ठाकुर ने इस टीम को किया जॉइन

IPL 2026 की सबसे पहली ट्रेड डील, लखनऊ का साथ छोड़ शार्दुल ठाकुर ने इस टीम को किया जॉइन
Shardul Thakur Trade Mumbai Indians: भारतीय क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर अगले सीजन मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे. मुंबई टीम ने LSG के साथ ट्रेड डील की है.
भारतीय क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर अगले सीजन मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे. ठाकुर पिछले साल मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने चोटिल मोहसिन खान की जगह उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था. मुंबई इंडियंस ने LSG के साथ ट्रेड डील करके ठाकुर को अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है.
IPL ने स्टेटमेंट जारी करके बताया कि शार्दुल ठाकुर को मुंबई इंडियंस ने 2 करोड़ रुपये की रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया है. ठाकुर को उतनी ही रकम मिली है, जितनी उन्हें पिछले वर्ष लखनऊ सुपर जायंट्स ने दी थी.
बताया जा रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स को विदेशी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की तलाश है. ऐसे में ऑक्शन से पहले पर्स बढ़ाने के इरादे से LSG ने शार्दुल ठाकुर को रिलीज करने का निर्णय लिया है.
यह चौंकाने वाला तथ्य है कि एक दिन पहले ही रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर चर्चा के दौरान शार्दुल ठाकुर के मुंबई इंडियंस में जाने की पुष्टि कर दी थी. मगर उन्होंने बाद में वीडियो को डिलीट किया, शार्दुल ठाकुर पर दिए गए बयान को वीडियो से हटाया और उसे दोबारा से अपलोड किया. मजे की बात यह है कि मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर अश्विन के उसी क्लिप को साझा किया है, जिसमें उन्होंने ठाकुर के MI में जाने की बात की थी.
लखनऊ में जाएंगे अर्जुन तेंदुलकर?
इसी बीच बताया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस अर्जुन तेंदुलकर को LSG के साथ ट्रेड कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार लखनऊ टीम एक विदेशी ऑलराउंडर के साथ-साथ एक बैकअप विकल्प भी तैयार करना चाहती है. तेंदुलकर की फीस अभी 30 लाख है, जिससे लखनऊ सुपर जायंट्स के पर्स पर ज्यादा असर भी नहीं पड़ेगा. बताया जा रहा है कि LSG 30 करोड़ के पर्स के साथ ऑक्शन में उतर सकती है.
