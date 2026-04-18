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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026आ रहा है KKR का तारणहार! अकेले बाजी पलटने वाले खिलाड़ी की एंट्री कंफर्म, अब मिलेगी पहली जीत?

आ रहा है KKR का तारणहार! अकेले बाजी पलटने वाले खिलाड़ी की एंट्री कंफर्म, अब मिलेगी पहली जीत?

When Will Matheesha Pathirana Join KKR Team: IPL 2026 में अब तक एक भी मैच नहीं जीत सकी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अच्छी खबर है की मथीशा पाथिराना बहुत जल्द कोलकाता टीम से जुड़ सकते हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Apr 2026 06:37 PM (IST)
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Matheesha Pathirana KKR IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स लगातार आलोचनाओं में घिरी है. विशेष रूप से अजिंक्य रहाणे की कप्तानी सवालों के घेरे में है. KKR ने अब तक IPL 2026 में कोई मैच नहीं जीता है, जिससे उसकी प्लेऑफ की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है. इन्हीं आलोचनाओं के बीच कोलकाता टीम के लिए राहत भरी खबर सामने आई है क्योंकि श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पाथिराना जल्द KKR टीम से जुड़ने वाले हैं.

श्रीलंकाई स्पोर्ट्स मीडिया संस्था 'स्पोर्ट्स पवेलियन' के अनुसार मथीशा पाथिराना 18 अप्रैल की शाम या 19 अप्रैल की सुबह कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से जुड़ेंगे. याद दिला दें की पाथिराना को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान काफ इंजरी (पिंडली में चोट) आई थी, जिसके बाद से उन्होंने कोई प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट नहीं खेला है.

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में आने वाले खिलाड़ियों को दुनिया की किसी भी फ्रेंचाईजी लीग में खेलना है तो फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, तभी उन्हें नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिल पाएगा. केकेआर के लिए अच्छी खबर यह है कि पाथिराना को एनओसी मिल चुकी है. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पाथिराना को हरी झंडी दिखा चुका है और करीब 2 सप्ताह पहले ही पाथिराना ने नेट्स में गेंदबाजी का अभ्यास करना शुरू कर दिया था.

कब खेल पाएंगे पाथिराना?

कोलकाता नाइट राइडर्स IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे मौजूद है. केकेआर 6 मैचों में एक भी जीत दर्ज नहीं कर सकी है. अगर सबकुछ ठीक रहा तो पाथिराना 19 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में खेलते दिख सकते हैं. हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है की पाथिराना वापस मैदान पर कब उतर पाएंगे.

पाथिराना को मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. उन्होंने अब तक अपने 32 मैचों के IPL करियर में 47 विकेट लिए हैं.

यह भी पढ़ें:

IPL के सबसे खराब कप्तान! अजिंक्य रहाणे के नाम दर्ज शर्मनाक रिकॉर्ड, 44 मैचों में मिली सिर्फ इतनी जीत

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 18 Apr 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
Matheesha Pathirana KKR KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
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