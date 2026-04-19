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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले 4 बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी या अभिषेक शर्मा, कौन है नंबर-1

IPL 2026 में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले 4 बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी या अभिषेक शर्मा, कौन है नंबर-1

Fastest Fifty in IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के जारी संस्करण में भी विस्फोटक अंदाज में खेल रहे हैं. अभिषेक शर्मा भी पिछले मैच में लय में नजर आए, उन्होंने 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था.

By : शिवम | Updated at : 19 Apr 2026 05:06 PM (IST)
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IPL इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक यशस्वी जायसवाल के नाम है, जिन्होंने 2023 में 13 गेंदों में फिफ्टी जड़ी थी. जारी संस्करण में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा इस रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब आए लेकिन अभी तक तोड़ नहीं सके. चलिए आपको बताते हैं IPL 2026 में सबसे तेज अर्धशतक किस बल्लेबाज ने लगाया है और इस लिस्ट के टॉप-5 में कौन-कौन से खिलाड़ी शामिल हैं.

IPL 2026 में सबसे तेज फिफ्टी किसके नाम?

वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा संयुक्त रूप से IPL 2026 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. दोनों ने 15-15 गेंदों में फिफ्टी जड़ी है. वैभव ने ऐसा 2 बार किया है. उन्होंने 30 मार्च को गुवाहाटी में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और 10 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 15 गेंदों में अर्धशतक लगाया था. अभिषेक शर्मा ने 18 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 15 गेंदों में फिफ्टी लगाई.

3. प्रियांश आर्या

लिस्ट में तीसरे नंबर के बल्लेबाज प्रियांश आर्या है. पंजाब किंग्स के इस बल्लेबाज ने 11 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था. ये मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला गया था. बता दें कि जारी संस्करण में अभी तक सिर्फ पंजाब ऐसी टीम है, जो कोई भी मैच नहीं हारी है.

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4. रजत पाटीदार

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 12 अप्रैल को 17 गेंदों में अर्धशतक लगाया था. इस मुकाबले में उन्होंने कुल 20 गेंदों में 5 छक्के और 4 चौकों की मदद से 53 रन बनाए थे. इस मैच को RCB ने 18 रनों से जीता था.

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कौन तोड़ सकता है यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड?

आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के नाम है, उन्होंने 11 मई 2023 को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 13 गेंदों में फिफ्टी जड़ी थी. उनका ये रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी या अभिषेक शर्मा तोड़ सकते हैं, जो पहली गेंद से बड़ा प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 19 Apr 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma INDIAN PREMIER LEAGUE IPL Record IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi Fastest Fifty In IPL
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