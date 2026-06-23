CSK में चले गए हार्दिक पांड्या, इन दो खिलाड़ियों के बदले हुई डील; जानें वायरल दावे की सच्चाई

Fact Check: CSK में चले गए हार्दिक पांड्या, इन दो खिलाड़ियों के बदले हुई डील; जानें वायरल दावे की सच्चाई
Fack Check Hardik Pandya Trade CSK: हार्दिक पांड्या IPL 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को जॉइन करने वाले हैं. इस तरह के दावे ने सोशल मीडिया पर बवाल मचाया हुआ है.
IPL 2026 के बाद अगले सीजन के लिए ट्रेड विंडो खुल चुकी है. IPL 2027 के लिए पहली ट्रेड डील दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुई है, जिसके तहत ऋषभ पंत की दिल्ली टीम में वापसी हुई है, जबकि कुलदीप यादव LSG में चले गए हैं. इसी बीच हार्दिक पांडया के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने का दावा सामने आया है. सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि खलील अहमद और शिवम दुबे के बदले चेन्नई हार्दिक को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है? यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.
क्या है दावा?
IPL 2026 के दौरान ही हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस छोड़ने की अफवाह उड़ने लगी थीं. कुछ लोगों ने यह तक कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स, हार्दिक पर बड़ा दांव खेल सकती है. अब एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि चेन्नई सुपर किंग्स, हार्दिक पांड्या के बदले शिवम दुबे और खलील अहमद को छोड़ने को तैयार है.
🚨As updated yesterday-— Jayprakash MSDian™ (@ms_dhoni_077) June 23, 2026
-Hardik pandya to CSK
-Dube and Khaleel have to MI https://t.co/5MSoHbkTJw pic.twitter.com/nZanu9Vm2e
सच क्या है?
क्रिकबज की एक रिपोर्ट की मानें तो चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रेड से जुड़ी पूछताछ में जो जानकारी मिली है, उसमें कहीं भी हार्दिक पांड्या का नाम नहीं है. यह रिपोर्ट बताती है कि कम से कम अभी तक हार्दिक का चेन्नई सुपर किंग्स में जाना सिर्फ अफवाह है. हार्दिक या फिर चेन्नई सुपर किंग्स या फिर BCCI की ओर से हार्दिक के ट्रेड को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी डेविड मिलर के CSK में आने की अफवाहों ने तूल पकड़ा है. मगर क्रिकबज की इसी रिपोर्ट अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स ने खलील अहमद और डेविड मिलर के ट्रेड की सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया है.
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