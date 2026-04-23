IPL 2026 में अचानक दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड में बदलाव, खतरनाक गेंदबाज को मिला मौका
Ben Duckett Replacement Delhi Capitals IPL 2026: इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन डकेट की जगह दिल्ली कैपिटल्स टीम में उन्हीं के हमवतन खिलाड़ी रेहान अहमद ने ली है.
IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स ने बेन डकेट के रिप्लेसमेंट के तौर पर इंग्लैंड के क्रिकेटर रेहान अहमद को अपनी टीम में शामिल किया है. अहमद 75 लाख रुपये की रकम लेकर दिल्ली कैपिटल्स को जॉइन करेंगे. इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए प्रतिबद्धता का हवाला देकर डकेट ने आईपीएल 2026 सीजन से अपना नाम वापस ले लिया था. दिल्ली टीम ने तुरंत उनका रिप्लेसमेंट घोषित नहीं किया था और उनकी गैरमौजूदगी मीइन श्रीलंका के पथुम निसांका ने केएल राहुल के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी ली.
21 वर्षीय रेहान अहमद अपनी लेग-स्पिन गेंदबाजी से विश्व भर में जलवा बिखेर चुके हैं. गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में पहचाने जाने वाले अहमद ने अब तक 97 टी20 मैचों में 85 विकेट लेने के साथ-साथ 1071 रन भी बनाए हैं. उन्होंने द हंड्रेड लीग में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है, जहां उन्होंने 25 पारियों मीइन 23 विकेट चटकाए हैं. उन्हें बिग बैश लीग और ILT20 में खेलने का भी अनुभव है. ये पहली बार होगा जब रेहान अहमद किसी आईपीएल टीम के लिए खेलेंगे.
रेहान अहमद तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए खेल चुके हैं. उन्होंने अपने 5 टेस्ट मैच, 9 वनडे और 13 टी20 मैचों के करियर में कुल 49 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हैं.
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Source: IOCL