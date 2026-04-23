हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 में अचानक दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड में बदलाव, खतरनाक गेंदबाज को मिला मौका

IPL 2026 में अचानक दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड में बदलाव, खतरनाक गेंदबाज को मिला मौका

Ben Duckett Replacement Delhi Capitals IPL 2026: इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन डकेट की जगह दिल्ली कैपिटल्स टीम में उन्हीं के हमवतन खिलाड़ी रेहान अहमद ने ली है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 23 Apr 2026 08:56 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स ने बेन डकेट के रिप्लेसमेंट के तौर पर इंग्लैंड के क्रिकेटर रेहान अहमद को अपनी टीम में शामिल किया है. अहमद 75 लाख रुपये की रकम लेकर दिल्ली कैपिटल्स को जॉइन करेंगे. इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए प्रतिबद्धता का हवाला देकर डकेट ने आईपीएल 2026 सीजन से अपना नाम वापस ले लिया था. दिल्ली टीम ने तुरंत उनका रिप्लेसमेंट घोषित नहीं किया था और उनकी गैरमौजूदगी मीइन श्रीलंका के पथुम निसांका ने केएल राहुल के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी ली.

21 वर्षीय रेहान अहमद अपनी लेग-स्पिन गेंदबाजी से विश्व भर में जलवा बिखेर चुके हैं. गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में पहचाने जाने वाले अहमद ने अब तक 97 टी20 मैचों में 85 विकेट लेने के साथ-साथ 1071 रन भी बनाए हैं. उन्होंने द हंड्रेड लीग में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है, जहां उन्होंने 25 पारियों मीइन 23 विकेट चटकाए हैं. उन्हें बिग बैश लीग और ILT20 में खेलने का भी अनुभव है. ये पहली बार होगा जब रेहान अहमद किसी आईपीएल टीम के लिए खेलेंगे.

रेहान अहमद तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए खेल चुके हैं. उन्होंने अपने 5 टेस्ट मैच, 9 वनडे और 13 टी20 मैचों के करियर में कुल 49 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हैं. 

 

अपडेट जारी है...

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 23 Apr 2026 08:45 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Ben Duckett Rehan Ahmed IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 में अचानक दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड में बदलाव, खतरनाक गेंदबाज को मिला मौका
IPL 2026 में अचानक दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड में बदलाव, खतरनाक गेंदबाज को मिला मौका
आईपीएल 2026
MI vs CSK Live Score: 122 रनों पर चेन्नई का चौथा विकेट गिरा, खतरनाक बैटिंग कर रहे डेवाल्ड ब्रेविस भी आउट
LIVE: 122 रनों पर चेन्नई का चौथा विकेट गिरा, खतरनाक बैटिंग कर रहे डेवाल्ड ब्रेविस भी आउट
आईपीएल 2026
चेन्नई के इस क्रिकेटर पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का निधन; फिर भी MI के खिलाफ मैदान पर उतरे
चेन्नई के इस क्रिकेटर पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का निधन; फिर भी MI के खिलाफ मैदान पर उतरे
आईपीएल 2026
'लखनऊ के इकाना की पिच पर्थ के वाका जैसी', LSG के हेड कोच जस्टिन लैंगर का बयान वायरल
'लखनऊ के इकाना की पिच पर्थ के वाका जैसी', LSG के हेड कोच जस्टिन लैंगर का बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

Kiara–Sidharth से Ranveer–Deepika: Pregnancy Announcements जो बन गईं Trend
West Bengal Voting: Rahul Gupta का Mamata दीदी पर हमला !| TMC Vs BJP |Chitra Tripathi
Bollywood News: नन्या पांडे का कमबैक या एक और फ्लॉप? लक्ष्य के साथ जमी जोड़ी! | Khabar Filmy Hain
Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का स्वाभिमान! पति के बैंक बैलेंस को ठुकरा करेगी काम, माँ ने भी छोड़ा साथ!
Lucknow: लखनऊ में धर्मयुद्ध का भव्य आयोजन लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह! | Grand cultural event Lucknow 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
दिल्ली NCR
West Bengal Election: पश्चिम बंगाल से अरविंद केजरीवाल को किसने दिया न्यौता? चुनाव प्रचार करने के लिए हो गए राजी
पश्चिम बंगाल से अरविंद केजरीवाल को किसने दिया न्यौता? चुनाव प्रचार करने के लिए हो गए राजी
आईपीएल 2026
चेन्नई के इस क्रिकेटर पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का निधन; फिर भी MI के खिलाफ मैदान पर उतरे
चेन्नई के इस क्रिकेटर पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का निधन; फिर भी MI के खिलाफ मैदान पर उतरे
Results
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं में कितने छात्र हुए पास? जानें इस बार का पासिंग परसेंटेज
यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं में कितने छात्र हुए पास? जानें इस बार का पासिंग परसेंटेज
टेलीविजन
तेजस्वी प्रकाश से अंकिता लोखंडे की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
तेजस्वी से अंकिता की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
इंडिया
हिंसा और रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन, जानें सरकार बनाने पर क्या कहा?
हिंसा और रिकॉर्ड वोटिंग के बीच CM ममता का पहला रिएक्शन, जानें सरकार बनाने पर क्या कहा?
Results
UP Board Result 2026 12th Topper: यूपी बोर्ड 12वीं टॉपर शिखा वर्मा ने किस सब्जेक्ट में गाड़े झंडे, यहां देखें मार्कशीट के एक-एक नंबर
यूपी बोर्ड 12वीं टॉपर शिखा वर्मा ने किस सब्जेक्ट में गाड़े झंडे, यहां देखें मार्कशीट के एक-एक नंबर
यूटिलिटी
मोदी सरकार का बड़ा तोहफा! इस योजना में अब ₹5000 की जगह हर महीने मिल सकते हैं ₹10000
मोदी सरकार का बड़ा तोहफा! इस योजना में अब ₹5000 की जगह हर महीने मिल सकते हैं ₹10000
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget