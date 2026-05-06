MI ने हार्दिक पांड्या को कर दिया बाहर? RCB के खिलाफ मैच से पहले आया हैरान करने वाला अपडेट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कर दिया बाहर? RCB के खिलाफ मैच से पहले आया हैरान करने वाला अपडेट

मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कर दिया बाहर? RCB के खिलाफ मैच से पहले आया हैरान करने वाला अपडेट

Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया, जिससे ऐसे कयास लगने शुरू हो गए कि क्या मुंबई ने हार्दिक को बाहर कर दिया?

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 06 May 2026 03:16 PM (IST)
Preferred Sources

Hardik Pandya, Mumbai Indians: मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 में अपना 11वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 10 मई (रविवार) को रायपुर में खेलेगी. लेकिन मैच से पहले टीम के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या पर चौंकाने वाला अपडेट सामने आया, जिससे ऐसे कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या मुंबई ने हार्दिक को पूरी तरह से बाहर कर दिया है? 

बता दें कि मुंबई ने पिछला मुकाबला 04 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेला था. मुकाबले में हार्दिक टीम से बाहर थे. उनकी जगह सूर्यकुमार यादव कप्तानी करते हुए नजर आए थे. सूर्या ने टॉस के वक्त बताया था कि हार्दिक पूरी तरह से ठीक नहीं हैं, जिसके चलते वह प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हैं. 

अगले मैच के लिए टीम के साथ रायपुर नहीं पहुंचे हार्दिक 

क्रिकबज में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया कि हार्दिक पांड्या ने आरसीबी के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए टीम के साथ रायपुर ट्रैवल नहीं किया है. रिपोर्ट में बताया गया कि 06 मई (बुधवार) को मुंबई के खिलाड़ी मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर एक साथ आए, जिसमें हार्दिक पांड्या गायब रहे. इसके साथ हार्दिक को लेकर ऐसा भी कोई अपडेट नहीं आया कि वह मैच करीब आने के साथ टीम के साथ जुड़ जाएंगे. 

टीम के साथ हार्दिक का भी फॉर्म खराब 

सीजन में अब तक मुंबई इंडियंस की तरफ से काफी खराब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. टीम के साथ-साथ कप्तान हार्दिक पांड्या का निजी प्रदर्शन भी बेकार नजर आया है. मुंबई ने सीजन में 10 मैच खेल लिए हैं. इसमें टीम ने 3 में जीत दर्ज की है. बाकी के 7 मैचों में हार का सामना किया है. टीम के पास 6 प्वाइंट्स हैं. ऐसे में टीम का प्लेऑफ में पहुंचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है. 

वहीं हार्दिक का निजी फॉर्म भी चिंता का विषय है. सीजन की 8 पारियों में बैटिंग कर चुके हार्दिक ने 20.85 की औसत औ 136.44  स्ट्राइक रेट से 146 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 फिफ्टी भी नहीं निकली है. उनका हाई स्कोर सिर्फ 40 रनों का रहा. बाकी गेंदबाजी करते हुए हार्दिक ने 8 पारियों में सिर्फ 4 विकेट चटकाए हैं.

 

यह भी पढे़ं: SRH VS PBKS: आईपीएल 2026 का सबसे रोमांचक मुकाबला आज, पॉइंट टेबल के टॉपर्स के बीच मैच

IPL 2026: ओवरटन और रुतुराज ने छोड़ी आसान कैच, वीडियो वायरल, देखकर नहीं होगा यकीन

Published at : 06 May 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
MUMBAI INDIANS HARDIK PANDYA IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कर दिया बाहर? RCB के खिलाफ मैच से पहले आया हैरान करने वाला अपडेट
MI ने हार्दिक पांड्या को कर दिया बाहर? RCB के खिलाफ मैच से पहले आया हैरान करने वाला अपडेट
आईपीएल 2026
SRH VS PBKS: आईपीएल 2026 का सबसे रोमांचक मुकाबला आज, पॉइंट टेबल के टॉपर्स के बीच मैच
SRH VS PBKS: आईपीएल 2026 का सबसे रोमांचक मुकाबला आज, पॉइंट टेबल के टॉपर्स के बीच मैच
आईपीएल 2026
IPL 2026: ओवरटन और रुतुराज ने छोड़ी आसान कैच, वीडियो वायरल, देखकर नहीं होगा यकीन
IPL 2026: ओवरटन और रुतुराज ने छोड़ी आसान कैच, वीडियो वायरल, देखकर नहीं होगा यकीन
आईपीएल 2026
RCB से क्यों छीनी गई IPL 2026 फाइनल की मेजबानी? BCCI ने अपने बयान में कर दिया साफ
RCB से क्यों छीनी गई IPL 2026 फाइनल की मेजबानी? BCCI ने अपने बयान में कर दिया साफ
Advertisement

वीडियोज

Volkswagen Taigun 1.0 facelift 8 speed review, Game Changer? #volkswagen #taigun #autolive
Tamilnadu Election Result: Congress ने TVK को सशर्त दिया समर्थन | Vijay Thalapathy | AIADMK
Tamilnadu Election Result: आज राज्यपाल से मिलेंगे TVK Vijay Thalapathy | TVK | Breaking | AIADMK
Bengal Violence: सुबह होते ही बंगाल में फिर भड़की हिंसा! | West Bengal Result | Mamata | Suvendu
Bengal Violence: बंगाल में भारी बवाल! TMC दफ्तर में लगाई आग! | Mamata | West Bengal Result | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आपने आरोपी पति को जमानत दे दी', दहेज मामले में HC के फैसले से SC नाराज, खूब सुनाया
'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आपने आरोपी पति को जमानत दे दी', दहेज मामले में HC के फैसले से SC नाराज
दिल्ली NCR
ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने वाले बयान पर कपिल सिब्बल बोले, 'मैं ऐसा सवालों का जवाब...'
ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने वाले बयान पर कपिल सिब्बल बोले, 'मैं ऐसा सवालों का जवाब...'
विश्व
'8-9 साल और राष्ट्रपति रहूंगा...', क्या अमेरिकी संविधान को ताक पर रखकर फिर चुनाव लड़ेंगे ट्रंप, अगर नामुमकिन तो ऐसा बयान क्यों?
क्या अमेरिकी संविधान को ताक पर रखकर फिर चुनाव लड़ेंगे ट्रंप, अगर नामुमकिन तो ऐसा बयान क्यों?
आईपीएल 2026
RCB से क्यों छीनी गई IPL 2026 फाइनल की मेजबानी? BCCI ने अपने बयान में कर दिया साफ
RCB से क्यों छीनी गई IPL 2026 फाइनल की मेजबानी? BCCI ने अपने बयान में कर दिया साफ
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की शुरुआत में खूब फिल्में हुई थीं फ्लॉप, फिर इस शख्स की वजह से एक्टर बने थे 'मास सुपस्टार'
थलपति विजय की शुरुआत में खूब फिल्में हुई थीं फ्लॉप, फिर इस शख्स की वजह से बने 'मास सुपस्टार'
विश्व
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
एग्रीकल्चर
घर में कैसे उगाएं रेनबो मशरूम, इस आसान तरीके से रंगीन हो जाएगा गार्डन
घर में कैसे उगाएं रेनबो मशरूम, इस आसान तरीके से रंगीन हो जाएगा गार्डन
शिक्षा
Bharat Innovates 2026: पेरिस में दिखा भारतीय स्टार्टअप्स का दम, दुनिया भर के निवेशकों को लुभाने की शानदार पहल
पेरिस में दिखा भारतीय स्टार्टअप्स का दम, दुनिया भर के निवेशकों को लुभाने की शानदार पहल
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget