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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL में पावरप्ले का सबसे कम स्कोर! दिल्ली कैपिटल्स के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड; बन गई नंबर-1

IPL में पावरप्ले का सबसे कम स्कोर! दिल्ली कैपिटल्स के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड; बन गई नंबर-1

IPL Lowest Powerplay Score: दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल इतिहास में पावरप्ले का सबसे छोटा स्कोर बनाने का शर्मनाक रिकॉर्ड कायम कर दिया है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 27 Apr 2026 08:39 PM (IST)
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IPL Lowest Powerplay Score, Delhi Capitals: आईपीएल 2026 का 39वां लीग मैच दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच में बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी दिल्ली के नाम आईपीएल इतिहास में पावरप्ले के अंदर सबसे कम स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया. पावरप्ले यानी शुरुआती 6 ओवर में दिल्ली 6 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 13 रन ही बना सकी. 

इससे पहले आईपीएल के इतिहास में सबसे छोटा पावरप्ले स्कोर 14 रनों का रहा था. दो बार पावरप्ले में 14-14 रन का स्कोर बन चुका था. 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पावरप्ले में 14/3 रन बनाए थे. इससे पहले 2009 में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ पावरप्ले में 14/2 रन बनाए थे. अब इस लिस्ट में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 13 रन के साथ पहले पायदान पर आ गई है. 

IPL इतिहास में पावरप्ले का सबसे कम स्कोर 

  • दिल्ली कैपिटल्स- 13/6 रन बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली (2026)
  • राजस्थान रॉयल्स- 14/2 रन बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, केपटाउन (2009)
  • सनराइजर्स हैदराबाद- 14/3 रन बनाम राजस्थान रॉयल्स, पुणे (2022)
  • चेन्नई सुपर किंग्स- 15/2 रन बनाम कोलकाता नाइट राइडर्ड, कोलकाता (2011)
  • चेन्नई सुपर किंग्स- 16/1 रन बनाम दिल्ली कैपिटल्स, रायपुर (2015). 

पावरप्ले में कौन-कौन से 6 बल्लेबाज हुए आउट?

दिल्ली को पहला झटका आईपीएल डेब्यू कर रहे साहिल परख के रूप में लगा, जिन्हें भुवनेश्वर कुमार ने डक पर पवेलियन भेज दिया. इसके बाद अगला विकेट केएल राहुल के रूप में गिरा, जिन्हें जोश हेजलवुड ने सिर्फ 01 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया. फिर समीर रिजवी को जोश हेजलवुड ने गोल्डन डक पर आउट किया. 

इसके बाद दिल्ली ने चौथा विकेट ट्रिस्टन स्टब्स के रूप में गंवाया. स्टब्स को भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया, जो सिर्फ 05 रन ही बना सके. टीम ने पांचवां विकेट कप्तान अक्षर पटेल के रूप में गंवाया. कप्तान बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. छठा विकेट नितीश राणा के रूप में गिरा, जिन्होंने 9 गेंदों में सिर्फ 01 रन बनाया. 

 

यह भी पढे़ं: कौन हैं साहिल परख? कुछ दिन पहले मौत को दी मात! अब RCB के खिलाफ IPL में डेब्यू का मिला मौका

Published at : 27 Apr 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
DC Vs RCB Powerplay IPL 2026 Delhi Capitals Vs Royal Challengers Bengaluru
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