WPL में हुआ पैसा वसूल मैच, अंतिम गेंद पर जीती दिल्ली; दर्ज की सीजन की सबसे पहली जीत

दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 7 विकेट से हरा दिया है. ये WPL 2026 में दिल्ली टीम की सबसे पहली जीत है, वहीं यूपी को लगातार तीसरी हार का स्वाद चखना पड़ा है. ये मैच नवी मुंबई में खेला गया, जिसमें यूपी वॉरियर्स ने पहले खेलते हुए निरधारित 20 ओवरों में 154 रन बनाए थे. जवाब में दिल्ली की टीम ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की.

155 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई दिल्ली कैपिटल्स की टीम को शेफाली वर्मा और लिजेल ली ने शानदार शुरुआत दिलाई थी, दोनों के बीच 94 रनों की सलामी साझेदारी हुई. शेफाली वर्मा ने 36 रन बनाए, वहीं ली ने 67 रनों की दमदार पारी खेली.

आखिरी गेंद पर जीती दिल्ली

अंतिम 2 ओवरों में दिल्ली कैपिटल्स को 13 रन बनाने थे और हाथ में 8 विकेट बचे हुए थे. दिल्ली की जीत आसान लग रही थी, लेकिन 19वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने केवल 7 रन दिए और जेमिमा रोड्रीग्स का विकेट भी लिया. चूंकि लॉरा वुल्वार्ट क्रीज पर टिकी हुई थीं, इसलिए दिल्ली के लिए जीत की राह अब भी आसान लग रही थी. आखिरी ओवर में DC को 6 रन बनाने थे.

हालत ऐसी थी कि दिल्ली को आखिरी 2 गेंद में 2 रन बनाने थे, तभी मैरिजेन काप के खिलाफ LBW की अपील हुई, लेकिन यूपी ने अपना रिव्यू खो दिया. आखिरी गेंद पर दिल्ली को एक रन चाहिए था और सुपर ओवर की पूरी संभावना बनी हुई थी. लॉरा वुल्वार्ट ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर WPL 2026 में दिल्ली की जीत सुनिश्चित की.

शेफाली वर्मा चमकीं

दिल्ली की जीत में शेफाली वर्मा ने दम दिखाया. उन्होंने बल्लेबाजी में 32 गेंद खेलकर 36 रन बनाए. इससे पहले उन्होंने गेंदबाजी करते हुए यूपी वॉरियर्स के बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया था. उन्होंने 4 ओवर बॉलिंग करते हुए केवल 16 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए.

