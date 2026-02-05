हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली टीम बनी, RCB को 204 का लक्ष्य

WPL Final Score: वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बना दिए हैं. दिल्ली टीम ने इतिहास रच दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Feb 2026 09:31 PM (IST)
RCB vs DC Score WPL Final: वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बना दिए हैं. दिल्ली टीम ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि दिल्ली अब WPL के फाइनल मैच में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है. फाइनल मैच में RCB के खिलाफ दिल्ली के बल्लेबाजों ने अंतिम तीन ओवरों में 49 रन जोड़े. कप्तान जेमिमा रोड्रीग्स ने अर्धशतकीय पारी खेली.

वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेले जा रहे इस फाइनल मैच में RCB ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. दिल्ली के लिए कप्तान जेमिमा रोड्रीग्स सर्वोच्च रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं. उन्होंने 37 गेंद में 57 रनों की बहुमूल्य पारी खेली. लॉरा वुल्वार्ट ने भी 44 रनों का योगदान दिया. डेथ ओवरों की हीरो चिनेल हेनरी रहीं, जिन्होंने महज 15 गेंद में 35 रनों की तूफानी पारी खेल, दिल्ली को 200 के पार पहुंचाया.

दिल्ली कैपिटल्स ने रचा इतिहास

दिल्ली कैपिटल्स वीमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल में सबसे बाद स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है. वो फाइनल में 200 रनों का आंकड़ा छूने वाली भी पहली टीम है. इससे पहले WPL फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर मुंबई इंडियंस के नाम था, जिसने 2025 सीजन के फाइनल में 149 रन बनाए थे. उसी सीजन फाइनल में 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने 141 रन बनाए थे, जो फाइनल में दूसरा सर्वाधिक स्कोर है.

WPL फाइनल में सबसे बड़े स्कोर

  • 203 रन - दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू
  • 149 रन - मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स
  • 141 रन - दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस

यह  WPL प्लेऑफ मैचों के इतिहास में किसी टीम द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है. प्लेऑफ में सबसे बाद स्कोर बनाने वाली टीम मुंबई इंडियंस है, जिसने 2025 में गुजरात जायंट्स के खिलाफ 213 रन बनाए थे.

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 05 Feb 2026 09:18 PM (IST)
RCB Vs DC WOMENS PREMIER LEAGUE WPL FINAL LIVE WPL 2026
Embed widget