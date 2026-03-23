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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026क्या IPL 2026 में नहीं खेलेंगे मिचेल स्टार्क? DC के कोच ने तोड़ी चुप्पी; जानें ताजा अपडेट

क्या IPL 2026 में नहीं खेलेंगे मिचेल स्टार्क? DC के कोच ने तोड़ी चुप्पी; जानें ताजा अपडेट

Mitchell Starc, IPL 2026: मिचेल स्टार्क को लेकर दिल्ली कैपिटल्स ने ताजा अपडेट दिया. पहले बताया गया था कि स्टार्क टूर्नामेंट के शुरुआती कुछ मैच मिस करेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 23 Mar 2026 01:49 PM (IST)
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DC Coach On Mitchell Starc, IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले कुछ विदेशी खिलाड़ियों के खेलने पर तलवार लटकी हुई नजर आ रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क भी शामिल हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि आगे आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैचों का शेड्यूल देखते हुए स्टार्क आईपीएल के शुरुआती कुछ मुकाबले मिस कर सकते हैं. अब दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच हेमांग बदानी ने स्टार्क को लेकर चुप्पी तोड़ी. 

बताते चलें कि स्टार्क ने पिछले साल सितंबर में टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया था. अब वह सिर्फ वनडे और टेस्ट फॉर्मेट के लिए उपलब्ध हैं. ऐसे में स्टार्क को लेकर चीजें थोड़ी चिंताजनक हो सकती हैं. तो आइए जानते हैं कि स्टार्क के बारे दिल्ली के कोच ने क्या ताजा अपडेट दिया. 

स्टार्क को लेकर क्या बोले दिल्ली के कोच? 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के कोच हेमांग बदानी ने कहा, "हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) का इंतजार कर रहे हैं. एक बार NOC मिल जाए फिर हम देखते हैं क्या होगा और वह कब से ज्वाइन कर पाएंगे." अब देखना दिलचस्प होगा कि स्टार्क कब से दिल्ली कैपिटल्स को ज्वाइन कर पाते हैं. बताते चलें कि स्टार्क टीम के लिए पेस बॉलिंग का अहम हिस्सा हैं. 

पिछले सीजन दिल्ली के साथ जुड़े

पिछले सीजन यानी 2025 के आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने स्टार्क को 11.75 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था. उन्होंने टीम के लिए पिछले सीजन 11 मैचों की 10 पारियो में 26.14 की औसत से 14 विकेट लिए थे. इस दौरान उनका बेस्ट 5/35 का रहा था. इकॉनमी 10.16 की रही थी. 

स्टार्क का आईपीएल करियर 

बात करें स्टार्क के आईपीएल करियर की, तो अब तक लीग में उन्होंने 52 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 49 पारियों में बॉलिंग करते हुए स्टार्क ने 23.12 की औसत से 65 विकेट अपने खाते में डाल लिए हैं, जिसमें बेस्ट 5/35 का रहा. इस दौरान उन्होंने 8.61 की इकॉनमी से रन खर्चे. 

 

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी पर RCB के स्टार खिलाड़ी का बयान वायरल, कहा-'...अभी प्रोफेशनल नहीं'

Published at : 23 Mar 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals MITCHELL STARC IPL 2026
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