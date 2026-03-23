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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 में बदलेगी दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन, केएल राहुल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कोच ने दिया अपडेट

IPL 2026 में बदलेगी दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन, केएल राहुल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कोच ने दिया अपडेट

Delhi Capitals Playing 11: IPL 2026 शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स अपने प्लेइंग इलेवन कॉम्बिनेशन में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है. केएल राहुल को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 23 Mar 2026 05:55 PM (IST)
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KL Rahul IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2026 शुरू होने से पहले प्लेइंग इलेवन पर बहुत बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली टीम के हेड कोच हेमंग बदानी का कहना है कि उनका लक्ष्य इस बार टॉप ऑर्डर में कमियों को दूर करना होगा. कोच बदानी ने साफ किया कि इस बार केएल राहुल ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे. आपको याद दिला दें कि IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स ने सात ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतारी थीं, लेकिन अधिकांश जोड़ी फ्लॉप रहीं.

केएल राहुल करेंगे ओपनिंग

केएल राहुल ने पिछले सीजन ज्यादातर 3 और 4 नंबर पर बैटिंग की थी. हालांकि उन्हें सीजन के आखिरी कुछ मुकाबलों में ओपनिंग का भी मौका मिला था. मगर कोच हेमंग बदानी ने प्री सीजन कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि इस बार सीनियर खिलाड़ी राहुल ओपनिंग करेंगे. मगर उनका ओपनिंग जोड़ीदार कौन होगा, इसका खुलासा नहीं किया गया है.

पिछली बार दिल्ली ने फाफ डु प्लेसिस से लेकर केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, करुण नायर, जेक फ्रेजर मैकगर्क को मिलाकर कुल 7 ओपनिंग जोड़ी बनाई थीं और टॉप ऑर्डर में 13 बदलाव किए गए थे.

दिल्ली कैपिटल्स की टीम IPL 2026 में अपना सबसे पहला मैच 1 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ खेलेगी. उससे पहले कोच हेमंग बदानी ने कहा कि टी20 क्रिकेट में ओपनिंग पार्टनरशिप अहम कड़ी साबित हो रही हैं. यही वजह है कि दिल्ली इस बार केएल राहुल को ओपनिंग का जिम्मा सौंपने जा रही है.

IPL 2025 में केएल राहुल का प्रदर्शन

केएल राहुल को टी20 मैचों में अपने औसत स्ट्राइक रेट के लिए निशाना बनाया जाता रहा है. मगर पिछले कुछ समय में उन्होंने अपनी हिटिंग क्षमता को बेहतर बनाया है. आईपीएल 2025 में उन्होंने 13 मैचों में 539 रन बनाए थे और सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने करीब 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. उनके ओपनिंग जोड़ीदार के लिए दिल्ली के पास अभिषेक पोरेल, पथुम निसांका और पृथ्वी शव का विकल्प है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 23 Mar 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals DC KL RAHUL IPL 2026
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