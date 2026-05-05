50 लाख का 1 रन, IPL 2026 में DC को लगा सबसे बड़ा चूना; 16.50 करोड़ वाला खिलाड़ी फुस्स

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स को सबसे बड़ा चूना कप्तान अक्षर पटेल ने लगाया. सीजन में 10 मैच खेल चुके अक्षर अपनी टीम के लिए 50 लाख रुपये की कीमत के हिसाब से रन बना रहे हैं. टूर्नामेंट में कई बड़े फ्लॉप खिलाड़ियों पर लोगों का ध्यान जा रहा है, लेकिन अक्षर पर कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा है.

बता दें कि 10 मैचों की 7 पारियां खेल चुके अक्षर ने अब तक सिर्फ 33 रन बनाए हैं. दिल्ली ने अक्षर को आईपीएल के मौजूदा सीजन के लिए 16.50 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था. कीमत और रन का हिसाब-किताब लगाया जाए, तो अब तक कप्तान ने दिल्ली के लिए 50 लाख रुपये की कीमत के हिसाब से हर एक रन बनाया है.

चेन्नई के खिलाफ भी हुए फ्लॉप

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले जा रहे 48वें मैच में अक्षर 6 गेंदों में सिर्फ 02 रन बनाकर आउट हो गए थे. अब तक सीजन में उनका हाई स्कोर 26* रनों का रहा है. वहीं गेंदबाजी करते हुए अक्षर ने 10 मैचों की 10 पारियों में 9 विकेट चटका लिए हैं. बॉलिंग में फिर भी उनका प्रदर्शन ठीक नजर आता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि बैटिंग में वह आगे आने वाले मैचों में टीम के लिए कैसा परफॉर्म करते हैं.

बात करें अक्षर पटेल के आईपीएल करियर की, तो अब तक उन्होंने टूर्नामेंट में 172 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 131 पारियों में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 20.95 की औसत और 132.85 के स्ट्राइक रेट से 1949 रन बना लिए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं. उनका हाई स्कोर 66 रनों का रहा. बाकी गेंदबाजी करते हुए 169 पारियों में उन्होंने 136 विकेट लिए हैं, जिसमें बेस्ट फिगर 4/21 का रहा. उनकी इकॉनमी 7.40 की रही.

दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन

दिल्ली ने 9 लीग मैच खेल लिए हैं, जिसमें 4 में जीत दर्ज की है. बाकी के 5 मैचों में हार का सामना किया है. टीम प्वाइंट्स टेबल में सातवें पायदान पर है. यहां से प्लेऑफ में पहुंचने के लिए दिल्ली को बाकी के सभी 5 मैचों में जीत हासिल करनी होगी. बाकी के सभी मैच जीतकर टीम 18 प्वाइंट्स के साथ आसानी से प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती है.

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