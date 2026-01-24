RCB vs DC Scorecard WPL 2026: वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 में लगातार पांच मैच जीत चुकी RCB का दम निकल गया है. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में आरसीबी की टीम सिर्फ 109 रन बना पाई है. केवल कप्तान स्मृति मंधाना ही कुछ देर DC के गेंदबाजों का सामना कर पाईं, जिन्होंने 38 रनों का योगदान दिया. यह WPL 2026 में अभी तक बेंगलुरु टीम का सबसे छोटा स्कोर है.

इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. उसका ये फैसला एकदम सटीक साबित हुआ क्योंकि स्मृति मंधाना के अलावा RCB का कोई बल्लेबाज चल ही नहीं पाया. ग्रेस हैरिस, टीम की उभरती हुई स्टार गौतमी नायक और रिचा घोष भी फ्लॉप साबित हुईं.

एक समय RCB ने एक विकेट के नुकसान पर 62 रन बना लिए थे, लेकिन धीमे रन रेट के कारण बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था. दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने शिकंजा कसा हुआ था. 62 के स्कोर पर बेंगलुरु टीम ने दूसरा विकेट खोया, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया था.

47 रन, 9 विकेट

62 के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरा, जिसके बाद RCB टीम के बल्लेबाज टिक ही नहीं पाए. राधा यादव ने जरूर कुछ देर एक छोर संभाले रखा, जिन्होंने 17 गेंद में 18 रन बनाए. राधा यादव को छोड़ दिया जाए, तो RCB के आखिरी 8 में से 7 बल्लेबाज रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए.

दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा विकेट नंदिनी शर्मा ने लिए, जिन्होंने RCB के 3 बल्लेबाजों को आउट किया. उनके अलावा चिनेल हेनरी, मैरिजेन काप और मिन्नू मणि ने दो-दो विकेट लिए. श्री चरणी भी एक विकेट लेने में कामयाब रहीं, जिन्होंने 4 ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 14 रन दिए.

